Iz ljubeče-sovražnega razmerja po novo ljubezen v Bar #foto

"V Bar sem se prijavila za šalo, saj so me na to napeljali prijatelji," je povedala Tea Kavkler, ki je po horoskopu levinja. Odkrito priznava, da tudi z ljubeznijo v resničnostnem šovu ne bi imela težav. "Mogoče bi jih imel kdo drug, saj sva se s fantom razšla pred nekaj meseci. Imela sva ljubeče-sovražen odnos, večkrat pa sva se tudi razšla in se nato znova našla," je še razkrila Tea in hkrati priznala, da je fanta varala.

Ne mara ljudi, ki so ukazovalni, rada pa je v moški družbi. Ciljev v življenju še nima, saj pravi, da je za to pri svojih 24 letih še premlada. V prostem času se rada druži s prijatelji in trenira ples ob drogu, od Bara pa pričakuje vse mogoče: prepire, tekmovalnost, hinavščino in nova prijateljstva.

Več o Tei pa tudi v spodnjem videu:

