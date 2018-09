Med barovkami vlada vse večja kriza

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav se je resničnostni šov šele dobro začel, so nekateri tekmovalci že začeli pogrešati domače okolje. Že v petek sta nekaj solz potočila Buraz (Grega Jakhel Kolarević) in Karmen – slednja zaradi otrok, Buraz zaradi psa; zdaj pa je vse težje še dvema drugima barovkama. Bodo zdržale pritisk ali bomo že v drugem tednu priča izrednim odhodom domov?

Da je težko biti stran od doma, so se ob odhodu v resničnostni šov Bar zavedali vsi udeleženci. A ko so enkrat zares zaživeli v novem okolju, v delni izolaciji, je nekaterim postalo zares hudo. Čeprav so v Baru šele slab teden, je kriza pri določenih vse večja.

Karmen je že v petek jokala, ko jo je kdo povprašal po njenih dveh otrocih, Burazu pa je bilo hudo za psom. Včeraj je kriza udarila še po dveh tekmovalkah – Tamari, ki je sicer v preteklosti že sodelovala v resničnostnem šovu, a je bil malce drugačen od Bara, in Noemi. Sploh Tamara v iskreni izpovedi prizna, da je psihično povsem na dnu.

