V Baru že padajo kazni: prve deležna prav Lara

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Barov menedžer Emi je že po otvoritveni zabavi tekmovalcem jasno razložil, da se bo za uspešno vodenje bara treba držati določenih pravil. Ker to ni zaleglo, se je odločil za prve kazni. In te je bila deležna že tako precej slabo razpoložena Lara.

Za barovce je bila otvoritev bara vsekakor velika prelomnica. Pokazala je, da so tekmovalci sposobni voditi bar in pripraviti res vrhunsko zabavo, po drugi strani pa, da med njimi vladajo velika nesoglasja, ki vodijo v hude spore, solze in slabo vzdušje v ekipi.

Lara si je prislužila kazen. In čeprav je Emi barovcem razložil, kaj je za uspešnost bara pomembno, in jih opozoril, da jih bo, če tega ne bodo upoštevali, kaznoval, se je zataknilo že pri drugi izmeni, ko bi delo morala začeti Lara. Zaradi njenega obnašanja je menedžer Emi izgubil živce in se odločil, da jo bo kaznoval.

Kaj je Lara storila, da si je prislužila kazen, izveste v oddaji Bar ob 21. uri na Planetu. Ne zamudite!

Je pa za Laro tudi čustveno precej naporna noč. Ponoči jo je namreč začela najedati slaba vest zaradi Žige. Planila je v jok in besede so kar bruhale iz nje. Več si preberite TUKAJ!

Spremljajte Bar tudi na spletni strani ter na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Pridružite se debati z uporabo ključne besede #BarPlanet.