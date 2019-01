Tea šokirana, ker Matej misli, da ga je samo izkoristila #video

Matej je v zadnjih dneh prepričan, da sta mu Tea in Sandi obrnila hrbet in da ga nenehno opravljata in širita neresnice. Odločil se je, da se bo tudi sam izpovedal. Ko je Tea nato slišala njegove besede iz spovednice, je bila popolnoma šokirana.

Teo je v Baru obiskala družina in ji na telefonu predvajala Matejeve besede iz spovednice, kjer pove, da ga je Tea izigrala in da je spet izpadel bedak. Najbolj pa jo je presenetila izjava, da je Tea zaradi njega v finalu.

Pozneje je povedala, da je popolnoma razočarana nad Matejem, in se mu cinično zahvalila, da jo je pripeljal do finala. Poudarila je še, da je med njima konec in da Matej še ni zrel za stvari, za katere pravi, da si jih želi. Matej namreč rad poudari, da bi se rad ustalil in ustvaril družino. Več v videu:

