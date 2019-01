Izpoved razburjenega Mateja o Tei: Začele so se hinavske igre #video

Zadnje čase je bil odnos Tee in Mateja precej turbulenten. Predvsem v prejšnjem tednu je med njima nastal velik razkorak, ko sta oba hotela za pomoč v dneh pred finalom poklicati Marušo in je pri tem Matej Teo prehitel. Ko ji je nato hotel "odstopiti" Marušo, Tea tega ni hotela, temveč si je za pomoč omislila izpadlo Barovko Anjo.

Za svojega favorita, ki si po vašem mnenju najbolj zasluži zmago v resničnostnem šovu Bar, lahko glasujete že zdaj! Kako, preverite TUKAJ.

A kratki videi na to temo, ki jih je Matej videl v sobotni oddaji v živo, ter komentarji Sandija in nekaterih drugih Barovcev na njun nesporazum, so Mateju očitno dali misliti. Prišel je celo do nadvse šokantnega zaključka, in sicer, da so vse skupaj velike hinavske igre.

Del Matejeve nepričakovane izpovedi si oglejte v spodnjem videu, še več pa izveste v novi epizodi Bara, ki bo na sporedu nocoj ob 22.25 na Planetu. Ne zamudite!

To soboto, 5. januarja, ne zamudite velikega finala resničnostnega šova Bar. Šov pa lahko spremljate tudi na spletni strani ter na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Pridružite se debati z uporabo ključne besede #BarPlanet.