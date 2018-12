Matej: Moje srce ne bije za nobeno #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dočakali smo zadnji teden in s tem vseh šest finalistov resničnostnega šova Bar, sobota pa bo zanje dan D, saj bo le eden od njih postal veliki zmagovalec in s tem prejemnik glavne nagrade 50 tisoč evrov. S kakšnimi občutki se tekmovalci spopadajo v zadnjem tednu, je čutiti kaj napetosti, kakšno taktiko bodo ubrali, komu najbolj privoščijo zmago, česa se bodo najraje spominjali, kaj je z ljubezenskimi zgodbami, ki so se odvijale med oddajo … O vsem tem je v spodnjem videoprispevku spregovoril Matej.