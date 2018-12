Za velikega zmagovalca Bara lahko glasujete že zdaj!

Takoj po koncu oddaje v živo so se odprle glasovalne linije za velikega zmagovalca resničnostnega šova Bar na Planetu. Glasovanje bo potekalo vse do finala, k telefonskim glasovom pa se bo v finalu prištel tudi promet, pretvorjen v glasove. Finalisti namreč od zdaj naprej delajo vsak zase in vsakemu je cilj narediti čim večji promet, ki se nato pretvori v glasove.

Pravilo je naslednje: 10 evrov v prometu je enakovrednih enemu telefonskemu glasu. Po sinočnji oddaji v živo, v ponedeljek in petek se gleda celoten promet, v torek, sredo in četrtek pa promet od prodaje vin, penin, izdelkov Odlično in čokolade.

Poleg tega so bili v sinočnji oddaji v živo Barovci postavljeni pred izziv – razdeljeni v dve skupini so morali odplesati koreografiji dveh znanih skladb. Kristian, Sandi, Nika in Tea so morali odplesati na skladbo Thriller Michaela Jacksona; Srečko, Matej in Katarina pa na pesem Single Ladies, ki jo izvaja Beyonce.

Žirija, ki so jo sestavljali voditelja Jasna Kuljaj in Domen Kumer ter Barov menedžer Emi, je nato podelila svoje glasove. Emi je dal glas skupini, ki je plesala na glasbo Beyonce, Jasna in Domen pa skupini, ki je plesala na Michaela Jacksona. Tako so Nika, Tea, Kristian in Sandi zmagali, za nagrado pa je vsak od članov za finale prejel 50 dodatnih glasov.

Kako glasovati za tistega, ki si po vašem mnenju zasluži veliko zmago?

Za svojega favorita lahko glasujete na enega od načinov, predstavljenih spodaj. Barovec, ki bo prejel največ glasov, bo zmagovalec Bara in bo domov odnesel nagrado v višini 50.000 evrov.

1. Sandi (Če želite, da v Baru ostane Sandi, glasujte za številko 1.)

2. Matej (Če želite, da v Baru ostane Matej, glasujte za številko 2.)

3. Kristian (Če želite, da v Baru ostane Kristian, glasujte za številko 3.)

4. Katarina (Če želite, da v Baru ostane Katarina, glasujte za številko 4.)

5. Tea (Če želite, da v Baru ostane Tea, glasujte za številko 5.)

6. Srečko (Če želite, da v Baru ostane Srečko, glasujte za številko 6.)

Glasovanje poteka prek USSD, 090 in SMS:

USSD-uporabnik v mobilni telefon vtipka *383*1# kliči, *383*2# kliči, *383*3# kliči, *383*4# kliči, *383*5# kliči ali *383*6# kliči.

090-uporabnik prek stacionarnega telefona pokliče 090 55 01, 090 55 02, 090 55 03, 090 55 04, 090 55 05 ali 090 55 06.

SMS-uporabnik posreduje SMS s ključno besedo BAR in št. kandidata na 4411, torej BAR1, BAR2, BAR3, BAR4, BAR5 ali BAR6 na 4411.