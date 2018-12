Nocoj bomo izvedeli, kaj se dogaja s Teo in Matejem

V še zadnji oddaji v živo pred velikim finalom bo treba razčistiti marsikaj. Tea in Matej bosta morala povedati, kaj se dogaja z njunim odnosom – sta se pobotala ali je njune romance konec. Tekmovalci bodo razkrili, katere izpadle barovce so klicali za pomoč v zadnjem tednu. Nekdo pa bo le teden pred velikim finalom moral domov.

Ali bo to Srečko, Nika, Katarina ali Tea, odločate prav vi, prek telefonskega glasovanja, saj kot vsak teden oddajate glas za tistega, ki ga želite obdržati v šovu. Tekmovalec z najmanj prejetimi glasovi bo moral tudi tokrat domov. Zagotovo bo to soboto odhod še posebej težak, saj barovci pred seboj že vidijo ciljno ravnino – veliki finale Bara je namreč že prihodnjo soboto.

V tem tednu se je sicer dogajalo marsikaj. Napetost pred finalom očitno narašča in tekmovalci so vse bolj pod pritiskom. Začelo se je taktiziranje; prišel je čas, da vsak pogleda najprej nase. Tako v tem tednu ni manjkalo prepirov. Nekaj hude krvi je bilo med Srečkom in Niko pa med Kristianom in Katarino. Proti koncu tedna pa sta se zaradi tega, komu bo v prihodnjem tednu prišla v šov pomagat izpadla barovka Maruša, sprla še barovska golobčka Tea in Matej.

O vsem tem bodo tekmovalci spregovorili v nocojšnji oddaji v živo, ki je torej zadnja pred velikim finalom. Tudi tokrat ne bo manjkalo presenečenj. Kakšnih, preverite že nocoj ob 20. uri na Planetu.