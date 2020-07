Za ponedeljek so dobavitelji na Hrvaškem napovedali ustavitev dobave zdravil in potrošnega sanitetnega materiala v bolnišnice zaradi velikega dolga, ki trenutno znaša 4,2 milijarne kun, kar je okoli 560 milijonov evrov. "Prvič v 98 letih poslovanja Medice smo bili prisiljeni prekiniti dobavo, ker so nas postavili pred zid," je za hrvaške medije povedal Jasminko Herceg, direktor enega od podjetij.

Ker na opozorila o nevzdržnosti razmer niso zalegla, se je Združenje veletrgovcev pri HUP odločilo bolnišnicam poslati obvestilo, da ne bo dobave zdravil in potrošnega sanitetnega materiala, dokler se težava ne reši. Dobavitelji poudarjajo, da nimajo več podpore bank za posojila, proizvajalci pa jim nočejo dostavljati zdravil brez plačila.

"Na vsa svoja pisma ministrom in predsedniku vlade nismo dobili nobenega odziva, naša skladišča pa so prazna," je po pisanju Jutarnjega lista povedal Hercog.

Hrvaški finančni minister: Ni potrebe za ustvarjanje takšnih najav

Kot je za Hrvaško radiotelevizijo (HRT) povedal finančni minister Zdravko Marić, je seznanjen z dolgom bolnišnic do veletrgovcev. Po njegovih besedah se je hrvaški zdravstveni sistem v epidemiji sicer izkazal za odličnega, a njegova finančna vzdržnost ni zagotovljena in to ni stanje, ki bi nastalo zgolj čez noč. Dejal je, da se bo o tem pogovoril z ministrom za zdravje in drugimi kolegi, da pa ni potrebe za ustvarjanje takšnih najav. Dejal je, da so bili za državljane Hrvaške pretekli meseci zelo stresni in ni potrebe, da bi se zdaj obremenjevali še s takšno napovedjo.

Da bi se izognili pomanjkanju zdravil je nujno potrebno hitro delno plačilo dolga

Predsednik Združenja trgovcev na debelo s farmacevtskimi proizvodi in ortopedskimi pripomočki pri Hrvaški gospodarski zbornici (HGK) Tomislav Kulić je dejal, da je mogoče pričakovati, da bodo nekateri trgovci na debelo kmalu omejili dobavo zdravil in medicinskih izdelkov. Dejal je, da je potrebno hitro nujno plačilo dela dolga v višini najmanj milijarde hrvaških kun, kar je okoli 130 milijonov evrov, da bi se izognili pomanjkanju zdravil.

Na ministrstvu za zdravje se zavedajo, da tega ne morejo storiti sami, zato so sklicali posvet vseh deležnikov in se zavzeli za sistematično rešitev težave.

"Na vladi smo o tej temi govorili, verjamem, da bomo to rešili in, kar je najpomembneje, oblikovati moramo strategijo porabe zdravil v Republiki Hrvaški," je danes po pisanju HRT dejal hrvaški minister za zdravje Vili Beroš.