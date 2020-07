Na Hrvaškem so v zadnjem dnevu okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 86 ljudeh. Največ novih primerov imajo v Zagrebu in Slavoniji, kažejo poročila hrvaških županij.

Včeraj je hrvaški štab civilne zaščite poročal o 92 novih primerih. Na uradni strani hrvaške vlade o novem koronavirusu je sicer zabeleženih 126 novih okužb, saj so nekatere podatke usklajevali še za nazaj. Več o tem v spodnjem članku.

Maske obvezne tudi na poštah in bankah

Na Hrvaškem je od včeraj tudi obvezno nošenje zaščitnih mask v ustanovah in institucijah, ki delajo s strankami. To so na primer pošte, banke, frizerski in kozmetični saloni. Maske so do zdaj v teh prostorih priporočali, niso pa bile obvezne.

Avstrijski medij: Hrvaška hodi po robu

Avstrijski konservativni časopis Oberösterreichisches Volksblatt pa danes piše, da Hrvaška hodu po robu rezila. Medij piše o tem, kako poskušajo Hrvati reševati turistično sezono, medtem pa se povečuje število novih okužb. Navaja tudi izračun, po katerem ima naša južna soseda 28,5 okuženega na sto tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh. Slovenija države, kjer je ta ocena okoli 40, uvrsti na rdeči seznam, ob vrnitvi v Slovenijo pa je potrebna karantena.