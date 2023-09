Z bagrom sta si skozi Kitajski zid skopala luknjo, da bi si skrajšala pot

Po poročanju javne kitajske televizije CCTV sta osumljenca na zidu, zgrajenem med tretjim stoletjem pred našim štetjem in 17. stoletjem, povzročila nepopravljivo škodo. Glede na posnetke televizije CCTV so osumljenca, ki sta skozi zid speljala makadamsko cesto, pridržali in ju preiskujejo. 38-letni moški in 55-letna ženska sta sicer delala v bližini odseka zidu, ki sta ga poškodovala.

Two people detained in China for allegedly damaging Great Wall with excavator #ChinaNews #China #ChinaNewsToday [Video] Two people have been detained in China after allegedly damaging a section of the Great Wall in the northern Shanxi province with an… https://t.co/ae5JVDyMAg — China News Video (@ChinaNewsVideo) September 4, 2023

Kitajske oblasti so o poškodbi znamenitega zidu po poročanju britanskega BBC obvestili 24. avgusta.

Poškodovani del zidu so zgradili v času dinastije Ming med 14. in 17. stoletjem. Kitajski zid sicer ni bil poškodovan prvič. V zadnjih letih predvsem na podeželju opažajo podobne dogodke, poroča BBC.

Leta 2016 je kitajski časnik Beijing Times pisal, da je 30 odstotkov Kitajskega zidu že popolnoma izginilo, samo osem odstotkov je dobro ohranjenega.