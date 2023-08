Patriotski poziv na Kitajskem: predsednik BYD pozval k “združitvi”

Predsednik kitajskega BYD je pozval ostale kitajske proizvajalce avtomobilov, da se je potrebno združiti in skupno premagati konkurenco iz Zahoda. Odzivi so bili različni.

BYD je trenutno najuspešnejši kitajski proizvajalec avtomobilov, ki je kot prvi uspel z vrha spraviti vsaj 15 let vodilni Volkswagen. Na trgu avtomobilov z “novimi energijskimi pogoni” - električni in priključni hibridi - so v prvih sedmih mesecih imeli 37-odstotni tržni delež. Lani je bil v enakem obdobju še 29-odstoten.

Chuanfu pozval k združenem nastopu

Na nedavni proslavi jubilejnega dogodka - dosegli so pet milijonov izdelanih vozil - je imel Wang Chuanfu, ustanovitelj in predsednik družbe, odmeven govor. V njem je namreč dejal, da je napočil čas, da se “kitajska avtomobilska industrija združi” in da skupno poskuša “osvojiti svet”. Chuanfu je v predstavitvi pokazal zgodovino razvoja proizvodnje avtomobilov, od državne družbe FAW iz leta 1956 do novih “start-up” znamk kot so Xpeng, Nio in Li Auto.

Skupno je pokazal logotipe 12 proizvajalcev. Večina med temi ima že ambicije po širitvi na trge izven Kitajske, kjer pa se za zdaj reševanja različnih birokratskih in logističnih ovir loteva vsaka po svoje. Obenem so na domačem trgu sredi “cenovne vojne”, ki jo je z nižanjem cen letos začela Tesla.

Odzivi na pobudo predsednika BYD so bili različni

“Ponosen sem na kitajsko avtomobilsko industrijo. Iz uspeha BYD se lahko veliko naučimo,” je na družbenem omrežju Weibo zapisal William Li, izvršni direktor Nia.

Vzhičeno je video BYD delil tudi Li Xiang, izvršni direktor Li Auta. Na drugi strani drugi tudi svarijo, da bi preveč agresiven pristop lahko privedel do sprejetja za Kitajce neugodnih regulativ na pomembnih tujih trgih.

“Kako naj v teh ključnih trenutkih delamo skupaj? Če lahko o tem le govorimo, v resnici pa v srcu čutimo grenkobo, bi bilo bolje najprej opraviti pravi konkurenčni tržni boj doma,” se je odzval Wang Yuanli, eden višjih tehnoloških gurujev pri Great Wallu.