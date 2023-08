Meta blokirala kitajsko in rusko operacijo prikritega vplivanja na družbenih omrežjih

Meta, ameriški spletni velikan, pod okrilje katerega sodita omrežji Facebook in Instagram, je blokirala dve največji znani operaciji prikritega vplivanja na spletnih platformah, ki izvirata iz Kitajske in Rusije, so sporočili iz podjetja.

Meta je tako s Facebooka odstranila več kot 7.700 računov, skoraj tisoč spletnih strani in 15 skupin, z Instagrama pa 15 računov, ki naj bi bili del kitajskega omrežja. Za to se je odločila na podlagi ocene o kršenju svoje politike, ki prepoveduje usklajeno neavtentično vedenje.

Kitajsko omrežje je ciljalo na regije po vsem svetu, vključno z ZDA, Tajvanom, Avstralijo, Veliko Britanijo in Japonsko, so navedli v podjetju in dodali, da gre verjetno za "največjo znano medplatformsko operacijo tajnega vplivanja na svetu".

Kitajska operacija je vključevala pozitivne komentarje o Kitajski in njeni provinci Sinkiang ter kritike ZDA in zahodne zunanje politike, so navedli. Prav tako je širila negativna mnenja o posameznih kritikih kitajskih oblasti, v tej luči tudi o novinarjih in raziskovalcih, ki se ukvarjajo s Kitajsko, so dodali.

Kitajsko omrežje naj bi delovalo tudi na YouTubu in TikToku.

Meta je blokirala še več tisoč domen zlonamernih spletnih mest ter poskuse zagona lažnih računov in strani na svojih platformah, povezanih z rusko operacijo Doppelgänger.

Ta naj bi bila sprva usmerjena v Francijo in Nemčijo, zajemala pa naj bi objavljanje lažnih člankov, katerih cilj je bil oslabiti podporo Ukrajini. Zdaj naj bi ciljala tudi na ZDA in Izrael.