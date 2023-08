Kitajska začela vojaške vaje v okolici Tajvana

Tokratne vojaške vaje ne samo, da ne pripomorejo k miru in stabilnosti v Tajvanski ožini, ampak tudi poudarjajo "militaristično miselnost" Kitajske in potrjujejo "hegemonično naravo njene vojaške širitve", je sporočilo tajvansko obrambno ministrstvo.

Tokratne vojaške vaje ne samo, da ne pripomorejo k miru in stabilnosti v Tajvanski ožini, ampak tudi poudarjajo "militaristično miselnost" Kitajske in potrjujejo "hegemonično naravo njene vojaške širitve", je sporočilo tajvansko obrambno ministrstvo. Foto: Guliverimage

Kitajska ljudska armada je danes začela "skupne zračne in pomorske patrulje ter vojaške vaje mornarice in zračnih sil okoli otoka Tajvan", je besede tiskovnega predstavnika kitajske vojske Shi Yija povzela državna tiskovna agencija Šinhua.

Po poročanju Šinhue so vaje namenjene preizkusu sposobnosti kitajske ljudske armade, da "prevzame nadzor nad zračnim in morskim prostorom" in se bori "v resničnih bojnih razmerah". Služijo tudi kot "ostro opozorilo" na dogovarjanje tajvanskih separatistov s "tujimi elementi in njihovimi provokacijami", so dodali.

Peking Laija označil za človeka, ki "povzroča težave"

Kitajsko je močno razjezil obisk tajvanskega podpredsednika Laija v ZDA. Lai, ki velja za glavnega kandidata na tajvanskih predsedniških volitvah prihodnje leto in odločnega nasprotnika ozemeljskih zahtev Pekinga do Tajvana, se je v petek vrnil s potovanja v Paragvaju, med katerim se je ustavil tudi v New Yorku in San Franciscu. V Tajpeju so že pred njegovim potovanjem poudarjali, da se Lai v ZDA ustavlja zgolj v tranzitu.

V Pekingu so danes ponovno zatrdili, da se bodo odločno odzvali, da bi "zaščitili nacionalno suverenost in ozemeljsko celovitost", medtem ko so Laija označili za človeka, ki "povzroča težave".

Tajvan napovedal odziv s praktičnimi dejanji

Tajvan je danes sporočil, da je 42 kitajskih bojnih letal vstopilo v območje tajvanske zračne obrambe od 9. ure po krajevnem času (3. ure po srednjeevropskem času) in da je pri vojaških vajah sodelovalo tudi osem kitajskih plovil. Od omenjenih bojnih letal jih je 26 prečkalo sredinsko črto Tajvanske ožine, je v izjavi sporočilo ministrstvo za obrambo v Tajpeju.

Tajpej je ob tem ostro obsodil "tako neracionalno in provokativno vedenje" Pekinga in sporočil, da bo napotil "ustrezne sile, da se odzovejo s praktičnimi dejanji". Tokratne vojaške vaje ne samo, da ne pripomorejo k miru in stabilnosti v Tajvanski ožini, ampak tudi poudarjajo "militaristično miselnost" Kitajske in potrjujejo "hegemonično naravo njene vojaške širitve", je še sporočilo tajvansko obrambno ministrstvo.