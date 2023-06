Blinken: ZDA ne podpirajo neodvisnosti Tajvana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je pogovore s kitajskimi sogovorniki označil za zdrave in konstruktivne. Foto: Guliverimage

Na novinarski konferenci po srečanju s Ši Džinpingom je Antony Blinken poudaril, da ZDA sledijo načelu ene Kitajske in da se to ni spremenilo. "Ne podpiramo neodvisnosti Tajvana," je zatrdil in dodal, da si ZDA ne želijo spremeniti statusa quo v regiji. Kljub temu je kitajskemu voditelju izrazil zaskrbljenost zaradi, kot je dejal, provokativnih dejanj Kitajske v Tajvanski ožini, poroča britanski BBC.

Blinken, ki se je pred srečanjem s Šijem danes sestal tudi z najvišjim kitajskim diplomatom Vang Jijem, se je s kitajskim političnim vrhom strinjal glede potrebe po stabilizaciji odnosov med državama, a je bil hkrati jasen glede nesoglasij med njima.

"Na vsakem srečanju sem poudaril, da je neposredno sodelovanje in trajna komunikacija na višjih ravneh najboljši način za odgovorno obvladovanje razlik in zagotavljanje, da tekmovalnost ne preide v konflikt," je poudaril.

Po njegovih besedah so bili kitajski sogovorniki enakega mnenja, pogovore z njimi je označil za zdrave in konstruktivne. Kot je dejal, je na srečanjih zavrnil kritike Pekinga, da si Washington prizadeva za gospodarsko omejevanje Kitajske.

"Dejstva to trditev preprosto izpodbijajo," je zatrdil in pojasnil, da je gospodarski uspeh Kitajske za ZDA koristen. Vendar pa je dodal, da je za zaščito ameriške nacionalne varnosti treba posebej varovati "nekatere tehnologije".

ZDA se zavedajo izzivov, ki jih predstavljajo odnosi s Kitajsko

Vlada predsednika ZDA Joeja Bidna je gospodarsko rivalstvo s Kitajsko opredelila kot največjo morebitno grožnjo. V luči tega je Blinken dejal, da se ZDA jasno zavedajo izzivov, ki jih predstavljajo odnosi s Kitajsko. "Nimamo nobenih iluzij o izzivih pri upravljanju teh odnosov. O mnogo vprašanjih se globoko – celo odločno – ne strinjamo," je poudaril.

Peking je po besedah prvega moža ameriške diplomacije obljubil, da Rusiji ne bo pošiljal orožja za bojevanje v Ukrajini. "To je pomembna zaveza (...) in trenutno ni znakov, ki bi kazali nasprotno," je dejal Blinken. Peking je tudi pozval, naj pomaga doseči "pravičen mir" v Ukrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Blinken je s Šijem spregovoril še o dogajanju v Severni Koreji. Po njegovih besedah je v interesu vsega sveta, da Pjongjang ravna odgovorno, kar med drugim pomeni, da preneha preizkušati orožje. Kitajskega voditelja je opozoril tudi na kršitve človekovih pravic v regijah Šindžjang in Tibet ter v Hongkongu.

"Napredek [v odnosih, op. STA] je težaven, ni rezultat enega samega potovanja," je sklenil Blinken in napovedal, da gre v prihodnjih tednih pričakovati nadaljnje obiske visokih ameriških uradnikov na Kitajskem in kitajskih v ZDA.

Ameriški državni sekretar je v Peking na dvodnevni obisk prispel v nedeljo. Poleg današnjih srečanj z Jijem in Šijem se je v nedeljo sestal tudi s kitajskim zunanjim ministrom Čin Gangom. Ši je po srečanju med drugim sporočil, da sta strani dosegli napredek pri "določenih vprašanjih".