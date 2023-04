Ostanki kitajske rakete padli v morje blizu Tajvana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajska je danes izstrelila vremenski satelit, zaradi česar so v morje severno od Tajvana, ki ga je Peking pred tem zaprl za plovbo, padli ostanki rakete, je sporočilo tajvansko obrambno ministrstvo. Satelit je preletel severno obalo Tajvana, razbitine pa niso vplivale na njegovo varnost, so po poročanju agencij sporočile tajvanske oblasti.

Kitajski državni mediji so danes potrdili izstrelitev "novega vremenskega satelita" iz vesoljskega centra na severu Kitajske ob 9.36 po lokalnem času, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zaprt ladijski promet

Po podatkih pomorskih oblasti v kitajski provinci Fujian je bilo danes med 9. in 15. uro po lokalnem času zaradi možnosti padca ostankov rakete v morje zaprt ladijski promet na območju, ki leži približno 160 kilometrov severno od tajvanske prestolnice Taipei.

Posnetki, ki jih je predvajala kitajska državna televizija, prikazujejo raketo, ki so jo izstrelili iz izstrelitvenega centra Jiuquan blizu mongolske meje v provinci Gansu. Satelit "bo omogočal napovedovanje vremena, preprečevanje in blaženje nesreč, odzivanje na podnebne spremembe in ohranjanje okolja", navaja kitajska tiskovna agencija Xinhua.

Kitajska vojaške vaje

Kitajska vojska je sicer med 9. in 11. aprilom izvajala obsežne vojaške vaje v bližini Tajvana. Z njimi je Peking odgovoril na srečanje tajvanske predsednice Caj Ingven s predsednikom predstavniškega doma ameriškega kongresa Kevinom McCarthyjem v ZDA.

Na vajah so med drugim simulirali napade na "ključne tarče na tajvanskem otoku". Kitajska pa je opozorila, da se mir v Tajvanski ožini in neodvisnost Tajvana "medsebojno izključujeta". Taipei je odvrnil, da Kitajska spodkopava mir in stabilnost.