Val skrivnostnih zastrupitev dijakinj in študentk

V Iranu so lani jeseni izbruhnili protesti proti iranski teokratski oblasti in njenemu zatiranju žensk. Nekateri zato menijo, da so zastrupitve teror proti pravicam žensk v iranski družbi.

V Iranu so lani jeseni izbruhnili protesti proti iranski teokratski oblasti in njenemu zatiranju žensk. Nekateri zato menijo, da so zastrupitve teror proti pravicam žensk v iranski družbi. Foto: Guliverimage

V Iranu so danes poročali o novih primerih zastrupitev dijakinj in študentk, potem ko so iz države že v preteklih dneh prihajale novice o podobnih primerih. Zastrupitve so med ljudmi sprožile val jeze. Več sto iranskih umetnikov je v peticiji obsodilo dejanja, ki so po njihovem prepričanju v škodo pravic deklet, in pozvalo h kaznovanju storilcev.

V več iranskih provincah so danes po poročanju lokalnih medijev poročali o novih primerih nepojasnjenih zastrupitev šolark, zaradi česar so ta konec tedna demonstrirali zaskrbljeni starši in od oblasti zahtevali, naj ukrepajo.

Simptomi: vrtoglavica, slabost in težave z dihanjem

Tarča domnevne zastrupitve je bil danes študentski dom za dekleta v kraju Urmia na severozahodu in osnovna šola v Tabrizu na severu države. Dekleta so poročala o simptomih, kot je vrtoglavica, slabost in težave z dihanjem, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V drugem takem primeru zastrupitev so bile prizadete dijakinje dveh srednjih šol v zahodnem mestu Abhar in v jugozahodnem mestu Ahvaz, je poročala iranska tiskovna agencija ISNA, ki se sklicuje na lokalne zdravstvene uradnike.

Skoraj 1.200 učenk je moralo v bolnišnico

Agencija je poročala tudi o zastrupitvah učenk v osnovni šoli v mestu Zanjan na zahodu države. O podobnih primerih skrivnostnih zastrupitev so poročali tudi iz svetega mesta Mašhad na severovzhodu, iz Isfahana v osrednjem delu države in Širaza na jugu, poročajo iranske tiskovne agencije.

Protesti v Iranu so lani jeseni izbruhnili zaradi smrti 22-letne iranske Kurdinje Mahse Amini, potem ko jo je v Teheranu aretirala verska policija. Na fotografiji: protest v podporo Irankam v Londonu. Foto: Guliverimage

V Iranu so od konca novembra poročali o več sto primerih zastrupitve, predvsem v svetem mestu Kom južno od prestolnice Teheran, v katerih je bilo prizadetih najmanj 52 šol, izhaja iz uradnega poročila, objavljenega v soboto. Po podatkih iranskih oblasti je moralo od začetka zastrupitev skoraj 1.200 učenk zaradi težav z dihanjem v bolnišnico.

Val jeze zaradi molka oblasti

Primeri nepojasnjenih zastrupitev so v državi sprožili val jeze, kritiki pa so obsodili molk oblasti. Približno 500 iranskih umetnikov je podpisalo peticijo, v kateri pozivajo k preiskavi vala zastrupitev v zadnjih treh mesecih, je danes poročal časnik Šarg.

Namerni množični napadi na šole za dekleta imajo za cilj ustvariti "teror" in so v škodo pravicam deklet v družbi, so med drugim zapisali v peticiji, v kateri so pozvali k aretaciji in kaznovanju storilcev, še poroča dpa.

Iranski predsednik: zastrupitve so sovražnikova zarota

Iranski predsednik Ebrahim Raisi je v petek dejal, da je ministra za obveščevalne dejavnosti in za notranje zadeve prosil, naj spremljata primere zastrupitev, ter jih označil za "sovražnikovo zaroto za ustvarjanje strahu in obupa" med ljudmi.

Iranski predsednik Ebrahim Raisi Foto: Reuters

Oblasti v Teheranu so ocenile, da gre za poskus zaprtja šol, zlasti dekliških. Namestnik notranjega ministra Madžid Mirahmadi je za tiskovno agencijo Fars dejal, da si zarotniki, ki stojijo za zastrupitvami deklet, prizadevajo "zapreti šole".

Protestno gibanje v Iranu

Tisti, ki stojijo za tem, skušajo sprožiti še več protestov v državi, je še dodal. S tem je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP mislil na protestno gibanje, ki se je razmahnilo septembra lani, potem ko je v policijskem pridržanju umrla 22-letna Kurdinja Mahsa Amini. Aretirana je bila zaradi domnevne kršitve strogih pravil oblačenja za ženske.