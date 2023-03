So v tej državi odkrili nekaj, kar prinaša veliko bogastvo?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iranske oblasti so danes sporočile, da so na zahodu države odkrili veliko nahajališče litija, ki je bistvena sestavina baterij za električna vozila in elektronske naprave, poročanje iranskih državnih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP.