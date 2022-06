V središču Moskve gori poslovna stavba, ljudje bežijo čez strehe #video #foto

The Grand Setun Plaza business center in #Moscow is on fire, reports local media. pic.twitter.com/XNcLpGJs1u — NEXTA (@nexta_tv) June 3, 2022

Gasilci in reševalci so že na kraju dogodka, promet so preusmerili, še poročajo ruski mediji.

Interfax še poroča, da so ljudje iz goreče stavbe pred ognjem bežali tudi po strehah.

Več informacij sledi.

Foto: Reuters

Another large fire in Russia.👀



This time it's the Grand Setun Plaza business center in Moscow that's going up in smoke...🔥pic.twitter.com/puciSwbgui — Jimmy (@JimmySecUK) June 3, 2022

