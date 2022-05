Kdo je pred enim letom povzročil kaos na Fužinah? #video

Potem ko je lani maja na Rusjanovem trgu na Fužinah zagorelo sedem vozil, so policisti ugotovili, da je neznani storilec enega polil z neznano vnetljivo tekočino in zanetil ogenj. Požar se je razširil še na preostalih šest vozil, ki so bila parkirana v bližini. Storilca še iščejo, so nam danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

4. maja lani je ob enih ponoči na ljubljanskih Fužinah na parkirišču pred stanovanjskim blokom zagorelo osebno vozilo znamke audi A4. Požar se je hitro razširil in zajel še šest avtomobilov, ki so bili parkirani v bližini. Ogenj je povsem uničil štiri osebna vozila, tri so bila poškodovana. V dogodku ni bil nihče poškodovan, vzrok pa takrat še ni bil znan.

Leto dni po incidentu smo na Policijsko upravo Ljubljana naslovili vprašanja o vzroku požara, od koder so nam odgovorili, da so z ogledom in nadaljnjim zbiranjem obvestil ugotovili, da je neznani storilec vozilo polil z neznano vnetljivo tekočino in zanetil ogenj, zatem pa se je požar razširil še na šest vozil, ki so bila parkirana v bližini.

Foto: Bralec Omar Hanuna

Policisti so konec maja 2021 podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani.

Zbiranje obvestil za izsleditev storilca še nadaljujejo, o morebitnih novih ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, so še sporočili s PU Ljubljana.

Foto: Bralec Omar Hanuna