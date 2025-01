Medtem ko se protesti v Srbiji nadaljujejo tudi danes, tudi z blokado pomembnega krožišča v Beogradu, je družbena omrežja nasmejal posnetek kolesarke, ki ima že več kot sto tisoč ogledov. Ženska na kolesu je z dvignjeno levico in vzklikom "Naj živi Vučić! Srbija!" v nedeljo v Frankfurtu prekinila protest, tako imenovano 15-minutno tišino, le nekaj sekund zatem pa padla s kolesa. Protestniki so se odzvali s smehom in ploskanjem. V Beogradu se je sicer ob 10. uri začela najdaljša blokada prometa od začetka protestov, ki jih je sprožila zrušitev nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu. Študentje nameravajo za 24 ur zaustaviti promet na pomembnem beograjskem križišču Autokomanda.

Po petkovi enodnevni splošni stavki v Srbiji so bili konec tedna v številnih mestih po svetu, tudi v Ljubljani, solidarnostni protesti v podporo srbskim študentom. V Srbiji se demonstracije stopnjujejo, nov vrhunec pa je pričakovati 1. februarja, ko bodo minili trije meseci od tragedije v Novem Sadu, kjer je nadstrešek pod seboj pokopal 15 ljudi, še dve osebi pa sta ostali pohabljeni.

Pod našo (Avto)komando

S sloganom Pod našo (Avto)komando se je v Beogradu začela 24-urna blokada križišča Autokomanda, povezave z avtocesto E-75, ki vodi proti jugu Srbije. Po poročanju N1 Srbija so študenti pripravili program, po katerem so se ob 11.52 s 15-minutno tišino poklonili novosadskim žrtvam, torej ob uri, ko se je 1. novembra zgodila tragedija. Ob 13. uri bo sledil dogodek Kuhanje s študenti, ob 16. uri bodo igrali Košarko v blokadi, ob 18. uri pa se jim bodo pridružili delavci, ki bodo imeli govore. Ob 20. uri bodo vključili svetilke na mobilnih telefonih in prebrali zahteve oblastem.

Popoln prometni kaos

Televizija Al Jazeera Balkans poroča, da je v Beogradu zaradi pohoda študentov proti Autokomandi že popoln prometni kolaps. Po poročanju televizije študenti s 24-blokado, pred tem so bile bistveno krajše, sporočajo, da so začeli radikalnejše akcije, ker njihove zahteve ostajajo neizpolnjene. Z blokado opozarjajo tudi na vse pogostejše napade na študente, med drugim z zaletavanjem v množico z avtomobili, zaradi česar je bilo nekaj študentov hudo poškodovanih.

Korupcija

Med zahtevami študentov so kaznovanje napadalcev na študente in objava vse dokumentacije v zvezi rekonstrukcijo novosadske železniške postaje, kjer naj bi se pojavljala korupcija in zanemarjanje varnostnih standardov. Zahtevajo tudi 20 odstotkov več proračunskih sredstev za univerze in zavrženje kazenskih ovadb zoper študente in državljane zaradi protestov.

"Zelo pomembne odločitve"

Na drugi strani oblast trdi, da je že izpolnila zahteve študentov in da bo danes objavljena tudi vsa dokumentacija v zvezi z obnovo železniške postaje. Za pozno popolne je napovedana tudi skupna novinarska konferenca predsednika države Aleksandra Vučića, premierja Miloša Vučevića in predsednice parlamenta Ane Brnabić. Podrobnosti niso znane, srbski mediji poročajo le, da bodo sporočili zelo pomembne odločitve.