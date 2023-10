V požaru v Španiji umrli štirje mladoletniki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V mestu Vigo na severozahodu Španije je danes zjutraj izbruhnil požar v pritličju stavbe, pri čemer so umrli štirje mladoletniki, so danes sporočili reševalci. Še osem poškodovanih so odpeljali v različne bolnišnice, poroča francoska tiskovna agencija AFP.