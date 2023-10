Napeto v garažni hiši: nov električni požar za LPP?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Do požara je prišlo v garažni hiši pod Kongresnim trgom, kjer je po podatkih s strani gasilcev zagorelo električno vozilo. To je bilo priklopljeno na polnilnico. Gasilci so požar pogasili, ogenj pa se ni razširil na vozila v okolici.

Po naših podatkih je zagorel Kavalir, ki ga sicer ne moremo enačiti s serijskimi električnimi avtomobili. Namenjeni so mobilnosti po ulicah Ljubljane. Prvi Kavalirji, dejansko predelane vozičke za golf, so imeli še svinčene baterije, nato so v nekatere že vgradili litij-ionske.

To ni prvi požar na vozilih LPP. Pred leti so ognjeni zublji že zajeli tako turistični vlakec kot avtobus, v obeh primerih pa je bilo vozilo predelano in ne serijsko.

Foto: STA