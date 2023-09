Na poročnem slavju umrlo več kot 100 gostov, vsaj 150 je ranjenih #foto

Breaking News: Major fire at wedding party in northern Iraqi town Al-Hamdaniyah in Nineveh Governorate leaves over 114 dead pic.twitter.com/NvCeakMNgY — ummid.com (@ummid) September 27, 2023

Najmanj 113 ljudi je bilo ubitih in več kot 150 poškodovanih, ko je med poroko v prireditveni dvorani v mestu Al-Hamdaniyah na severu Iraka izbruhnil požar.

Namestnik guvernerja mesta Ninive Hassan al-Allaq je povedal, da so do zdaj potrdili smrt 113 ljudi, a opozoril, da se lahko število smrtnih žrtev še poveča. Požar naj bi izbruhnil v torek zvečer približno ob 22.45.

Hamdaniyah se nahaja zunaj severnega mesta Mosul, približno 400 kilometrov severozahodno od prestolnice Bagdad.

Vzrok požara najverjetneje ognjemet

Iraška civilna zaščita je sporočila, da so prva poročila pokazala, da je bil vzrok požara najverjetneje ognjemet, uporabljen med zabavo. "Predhodne informacije kažejo, da je bil med poroko uporabljen ognjemet, kar je sprožilo požar v dvorani," so oblasti za civilno zaščito zapisale v izjavi.

Novinar Al Jazeere Mahmoud Abdelwahed, ki je poročal iz Bagdada, je povedal, da je ognjemet pogosta značilnost poročnih slavij v Iraku in da naj bi bilo ob izbruhu požara na slavju prisotnih približno tisoč ljudi.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Odpadali so deli stropa

Sumi se, da je vnetljiv material, uporabljen pri gradnji prireditvene dvorane, prispeval k velikemu požaru, je dejal Abdelwahed in dodal, da stavba ni imela "ustreznih varnostnih ukrepov", vključno z zasilnimi izhodi.

Iraška civilna zaščita je poročala tudi o prisotnosti montažnih plošč v prireditveni dvorani, ki so bile "zelo vnetljive in so v nasprotju z varnostnimi standardi". "Zaradi požara so začeli odpadati deli stropa," so v izjavi zapisali organi civilne zaščite.

Iraški premier Mohammed Shia al-Sudani je ukazal preiskavo požara in prosil uradnike države, naj zagotovijo pomoč.