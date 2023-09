Znova zagorelo v mariborski Surovini #foto

V mariborskem podjetju Surovina so v sredo zvečer znova zagoreli nenevarni odpadki. Gasilci so požar kmalu pogasili. Ta se je po podatkih uprave za zaščito in reševanje raztezal na površini okoli 150 kvadratnih metrov. Ponoči je na požarišču znova zagorelo in gasilci so ponovno pravočasno ukrepali.