Znova zagorelo v mariborski Surovini, na terenu več gasilskih enot

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Malo pred 21. uro so bili mariborski gasilci obveščeni o požaru v prostorih družbe za predelavo odpadkov Surovina Maribor. Na terenu so gasilci Gasilske brigade Maribor in več prostovoljnih gasilskih društev, poroča Mariborinfo.