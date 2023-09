Na Siciliji divja več požarov

Na italijanskem otoku Sicilija divja več požarov. Najhuje je na območju letoviškega mesta Cefalu, kjer so požari doslej terjali eno smrtno žrtev. Prav tako so ogrozili enega od tamkajšnjih hotelov, zato so morali gasilci v petek zvečer s čolni evakuirati okoli 700 turistov. Požari medtem divjajo tudi nedaleč od Palerma.

V požaru v mestu Cefalu je v petek zvečer umrla 42-letna ženska, ki je bila z očetom in bratom na poti, da bi iz gorečega hleva rešila konje, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Bit unnerving: planes dropping water at 5 minute intervals on a wildfire in the Madonie mountains in Sicily this morning. pic.twitter.com/bnyFoPd3xz — John Kay (@positively_) September 22, 2023

Tudi nedaleč od Palerma divjajo požari, pri gašenju katerih poleg gasilcev sodelujejo tudi letala.

Italija se je to poletje spopadala s številnimi požari, ki so terjali več smrtnih žrtev in povzročili ogromno škodo. Več požarov je izbruhnilo tudi na Siciliji. Julija so tako zaradi požarov začasno zaprli letališči v Palermu in Catanii.