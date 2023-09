Na naftovodu na zahodu Ukrajine izbruhnil požar #vŽivo

Na naftovodu v regiji Ivano-Frankivsk na zahodu Ukrajine je izbruhnil velik požar, v katerem so bile poškodovane tri osebe, so danes po navedbah francoske tiskovne agencije AFP sporočile tamkajšnje reševalne službe.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



18.21 Na naftovodu na zahodu Ukrajine izbruhnil požar

14.33 Zelenski napovedal krepitev ukrajinske orožarske industrije

12.18 Putin eno leto po priključitvi obljubil obnovo štirih okupiranih ukrajinskih regij

10.15 Ukrajina: Včeraj smo ubili 470 ruskih vojakov

09.14 Romunija opozarja na morebitno kršitev svojega zračnega prostora

08.32 Britanci: Očitno bodo Rusi tako nadzorovali zasebne vojske

18.21 Na naftovodu na zahodu Ukrajine izbruhnil požar

Na naftovodu v regiji Ivano-Frankivsk na zahodu Ukrajine je izbruhnil velik požar, v katerem so bile poškodovane tri osebe, so danes po navedbah francoske tiskovne agencije AFP sporočile tamkajšnje reševalne službe.

An oil pipeline ruptured in Ivano-Frankivsk Region, local authorities reported.



There was a 100-square-meter spill of oil products and a fire that spread to a private building. pic.twitter.com/eJUsUArSJl — NEXTA (@nexta_tv) September 30, 2023

"V bližini vasi Strimba v okrožju Nadvirna je počil naftovod s premerom 150 milimetrov," je sporočila ukrajinska državna služba za izredne razmere in dodala, da je razpoka povzročila razlitje nafte na površini sto kvadratnih metrov.

Vzrok požara za zdaj ni znan. Lokalni mediji so sicer poročali, da je ob tem, ko je počil naftovod, prišlo do močne eksplozije.

🇺🇦🚨 State Emergency service.



Rescuers extinguished a fire at the site of an oil pipeline rupture in the Ivano-Frankivsk region



6 people were injured, including 2 children. The valves on the oil pipeline are closed.



📸📹 State Emergency Service pic.twitter.com/hNhZfiTlUI — Tracey SBU Fella 🇬🇧🇺🇦 #NAFO (@trajaykay) September 30, 2023

Na družbenih omrežjih je zakrožilo tudi več videoposnetkov, ki so prikazovali oblake gostega črnega dima nad hišami bližnje vasi. Verodostojnosti posnetkov ni bilo mogoče preveriti, navaja AFP.

14.33 Zelenski napovedal krepitev ukrajinske orožarske industrije

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v petek v Kijevu otvoril mednarodni forum obrambne industrije, s katerim želi Ukrajina pritegniti proizvajalce orožja. V luči tega je danes napovedal ustanovitev t. i. zavezništva - s ciljem, da Ukrajina postane ena največjih proizvajalk orožja na svetu.

"Naša prva naloga je zmagati v tej vojni in vrniti našim ljudem trajen in, kar je najpomembneje, zanesljiv mir. To nalogo bomo uresničili s sodelovanjem z vami," je Zelenski dejal udeležencem foruma. "Zanima nas lokalizacija proizvodnje opreme, potrebne za našo obrambo," je pojasnil.

Na forumu so se zbrali uradniki iz več kot 30 držav in predstavniki 250 podjetij orožarske industrije. Kijev, ki je močno odvisen od dobav orožja z Zahoda, si vse bolj prizadeva okrepiti domačo orožarsko industrijo, saj se boji, da bo podpora zaveznikov upadla, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V objavi na družbenih omrežjih je Zelenski napovedal, da namerava Ukrajina v sodelovanju z vodilnimi mednarodnimi podjetji proizvajati rakete, brezpilotne letalnike in artilerijske izstrelke. Kot je dejal, je država pripravljena podjetjem, ki bi se odločila za sodelovanje, ponuditi posebne pogoje, vključno s posebnim obrambnim skladom.

Dodal je, da bo zavezništvo temeljilo na deklaraciji, ki jo je že podpisalo 13 vodilnih proizvajalcev orožja, pridruži pa se jih lahko še več, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po besedah ukrajinskega zunanjega ministra Dmitra Kulebe je za sodelovanje med drugim zainteresiranih več afriških držav, ki bi orožje sicer proizvajale na svojem ozemlju. "Afrika je bila pred izbruhom vojne eden največjih trgov za ukrajinske vojaške izdelke," je ob tem dejal na panelni razpravi foruma, ki je potekala za zaprtimi vrati.

12.18 Putin eno leto po priključitvi obljubil obnovo štirih okupiranih ukrajinskih regij

Točno leto dni po ruski priključitvi delno ali v celoti okupiranih ukrajinskih regij Herson, Zaporožje, Doneck in Lugansk je ruski predsednik Vladimir Putin obljubil, da bo Rusija obnovila od vojne močno prizadeta območja v omenjenih regijah, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Šole, bolnišnice, stanovanjske zgradbe, ceste, muzeji in spomeniki bodo ponovno zgrajeni ali obnovljeni, je dejal Putin v današnjem video sporočilu, ki ga je objavil Kremelj.

Ruski predsednik je ob tem pojasnil, da bodo vse ruske regije "zagotovile bratsko pomoč" pri obnovi regij Herson, Zaporožje, Doneck in Lugansk. "Smo eno ljudstvo. Skupaj bomo premagali vse in našli odgovor na vse izzive," je dodal.

"Pred nami je velika naloga in reševanje težkih izzivov, izvajanje obsežnega programa obnove in socialno-ekonomskega razvoja naših zgodovinskih regij. Zagotovo bomo dosegli zastavljene cilje," je še ocenil Putin.

Rusija si je 30. septembra lani priključila regije Herson, Zaporožje, Doneck in Lugansk, potem ko so tamkajšnje proruske oblasti izvedle referendume, na katerih se je po njihovih navedbah prebivalstvo z veliko večino odločilo za priključitev k Rusiji.

Ukrajina in zahodne države so referendume obsodile in jih označile za nezakonite ter poudarile, da priključitve teh ozemelj Rusiji ne bodo priznale. Po več kot letu in pol vojne Rusija sicer nobene od štirih priključenih regij ne nadzoruje v celoti.

10.15 Ukrajina: Včeraj smo ubili 470 ruskih vojakov

Včeraj naj bi ruske sile izvedle 56 zračnih napadov na Ukrajino ter 44-krat napadle ukrajinske vojaške položaje, so sporočili iz Kijeva. Ukrajinci tudi trdijo, da so včeraj ruske sile bombardirale več kot sto naselij.

Ukrajinske sile so na napade Rusov odgovorile s 13 zračnimi napadi. Življenje naj bi včeraj izgubilo 470 ruskih vojakov, trdijo Ukrajinci.

09.14 Romunija opozarja na morebitno kršitev svojega zračnega prostora

Romunija, članica zveze Nato, je danes poročala o morebitni kršitvi svojega zračnega prostora med nočnimi ruskimi napadi z brezpilotnimi letalniki na infrastrukturo v sosednji Ukrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Potem ko so zaznali skupine brezpilotnih letalnikov, ki so se usmerili proti ukrajinskemu ozemlju blizu romunske meje, so opozorili prebivalce občin Tulcea in Galati, je v izjavi sporočilo romunsko obrambno ministrstvo.

"Sistem radarskega nadzora (...) je pokazal mogoč nedovoljen vstop v romunski nacionalni zračni prostor, pri čemer je bil signal zaznan na poti proti občini Galati," je dodalo po poročanju AFP.

Sporočilo je še, da za zdaj ni videti, da bi na romunsko ozemlje padel kakšen predmet, vendar se bo iskanje nadaljevalo.

Okoli polnoči so prebivalci mest Galati in Tulcea, ki ležita nasproti ukrajinskega pristanišča Reni na drugem bregu Donave, prejeli opozorilo, naj poiščejo varno zavetje. Oblasti so ga nato približno dve uri pozneje preklicale.

V začetku meseca so romunski vojaki v vasi Plauru na vzhodu Romunije ob ukrajinski meji zgradili dodatna zaklonišča, da bi zaščitili prebivalce, potem ko so na tem območju našli razbitine padlega brezpilotnega letalnika. Obenem je vojska razširila območje prepovedi letenja, in sicer na od 20 do 30 kilometrov od meje z Ukrajino.

Odkar je Rusija odstopila od sporazuma, ki je omogočal izvoz ukrajinskega žita prek Črnega morja, je okrepila zračne napade na južni ukrajinski regiji Odesa in Mikolajiv, kjer stoji ključna infrastruktura za izvoz žita – tudi prek rečnih pristanišč na Donavi.

08.32 Britanci: Očitno bodo Rusi tako nadzorovali zasebne vojske

Nekdanji poveljnik najemniške vojske Wagner Andrej Trošev je zaradi srečanja z Vladimirjem Putinom za nekdanje sovojake izdajalec, so v dnevnem poročilu o dogajanju v Ukrajini zapisali pri britanskem ministrstvu za obrambo. Trošev, ki je danes zaposlen na ruskem obrambnem ministrstvu, je Wagner zapustil ravno v času upora Jevgenija Prigožina. Troševa je Moskva ta teden pooblastila za nadzor in vzpostavljanje novih "prostovoljnih bojnih enot".

Kot pravijo Britanci, bo pod drobnogledom Troševa predvsem Wagner, hkrati pa naj bi Moskva z imenovanjem nekdanjega poveljnika najemniške vojske tudi nakazala, kako bodo v ruski prestolnici obravnavali zasebne vojske. Te očitno v Rusiji imajo prihodnost, vendar le pod pogojem, da bo rusko obrambno ministrstvo imelo veliko večji nadzor nad njihovim delovanjem kot v preteklosti.