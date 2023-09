Rusi napadli sedem naselij v regiji Sumi #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za napad so uporabili različne vrste orožja, iz katerih so izstrelili 180 nabojev.

Za napad so uporabili različne vrste orožja, iz katerih so izstrelili 180 nabojev. Foto: Reuters

Ruske sile so v noči na petek napadle sedem naselij v regiji Sumi, pri čemer so izstrelile več kot 180 nabojev iz različnih vrst orožja, je vojaška uprava regije Sumi poročala na Telegramu.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



7.31 Ukrajinski dron zadel rusko elektrarno

7.06 Rusi izvedli napad na sedem naselij v regiji Sumi

7.31 Ukrajinski dron zadel rusko elektrarno

Ukrajinski dron je odvrgel eksploziv na elektrarno v ruski vasi blizu meje in prekinil elektriko v bolnišnici, je dejal regionalni guverner. V Belaji, manj kot 25 kilometrov od meje, je ukrajinski dron odvrgel dve eksplozivni napravi na postajo, je na platformi za sporočanje Telegram sporočil guverner regije Kursk Roman Starovojt.

"Eden od transformatorjev je zagorel. Brez elektrike je ostalo pet naselij in ena bolnišnica. Gasilske enote so odšle na teren”, je dodal. "Elektrika bo ponovno vzpostavljena takoj, ko bo to varno."

7.06 Rusi izvedli napad na sedem naselij v regiji Sumi

Ruske sile so v noči na petek napadle sedem naselij v regiji Sumi, pri čemer so izstrelile več kot 180 nabojev iz različnih vrst orožja, je vojaška uprava regije Sumi poročala na Telegramu.

V sporočilu je zapisano, da je Rusija obstreljevala naselja Bilopilja, Hotin, Krasnopilja, Nova Sloboda, Velika Pisarivka, Putivl in Seredina-Buda. Poročil o žrtvah ni.