Rusija naj bi prihodnje leto izdatke za obrambo povečala za skoraj 70 odstotkov, izhaja iz danes objavljenega dokumenta ruskega finančnega ministrstva. Povečanje izdatkov za obrambo je po besedah tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova nujno zaradi hibridne vojne, ki poteka proti Rusiji. Izdatki za obrambo naj bi leta 2024 tako znašali približno trikrat več kot stroški za izobraževanje, varstvo okolja in zdravstvo skupaj. Medtem so se na spletu pojavili posnetki, domnevnega požara v teheranski tovarni, kjer izdelujejo drone Shaded, s katerimi Rusi intenzivno napadajo Ukrajino, in posnetki eksplozije v bližini krimskega mostu.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



21.32 Huda eksplozija v bližini Krimskega mostu

21.00 V Teharanu naj bi zagorela tovarna dronov

17.23 Svet EU odobril podaljšanje začasne zaščite za ukrajinske begunce

14.35 Stoltenberg v Kijevu: Ukrajina bližje Natu kot kdaj koli prej

14.16 Rusija naj bi prihodnje leto povečala izdatke za obrambo za skoraj 70 odstotkov

13.21 Kuleba: Spor med Ukrajino in Poljsko zaradi žita škodi obema državama

12.18 Ukrajina: Termoelektrarna poškodovana v ruskem napadu

6.34 Rusi v sredo izvedli več kot 70 napadov

6.30 Nekateri wagnerjevci so se iz Belorusije vrnili na bojišče v Ukrajino

21.32 Huda eksplozija v bližini Krimskega mostu

Kerch, occupied Crimea right now.

Hello to the Crimean bridge. pic.twitter.com/iWLYNv52F7 — Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) September 28, 2023

Po družbenih omrežjih se širijo posnetki velike eksplozije v bližini Krimskega mostu, najpomembnejšega mostu na Krimu, ki povezuje okupirano ozemlje z Rusijo. Gre za most, ki ga je Ukrajina že večkrat napadla, med drugim takoj po Putinovem rojstnem dnevu 7. oktobra lani. Za zdaj so informacije o eksploziji skope.

21.00 V Teharanu naj bi zagorela tovarna dronov

💥 IRAN: Shahed drone factory is on fire in Tehran. Iranian dictatorship supplies these drones to the Russian dictatorship to murder Ukrainian civilians. pic.twitter.com/PQRRQvejWq — Igor Sushko (@igorsushko) September 28, 2023

Na spletu so se pojavili posnetki domnevnega požara v teheranski tovarni, kjer izdelujejo drone Shaded, s katerimi Rusi intenzivno napadajo Ukrajino. Pred dnevi je odmevalo poročilo, da je v dronih Shahed-131 and 136 več sestavnih delov iz Evropske unije, kljub sankcijam, ki veljajo tako za Rusijo kot Iran.

17.23 Svet EU odobril podaljšanje začasne zaščite za ukrajinske begunce

Svet EU je danes odobril podaljšanje začasne zaščite za ljudi, ki so se zaradi ruske agresije na Ukrajino zatekli v EU, do 4. marca 2025. S tem ukrepom nameravajo države članice EU zagotoviti varnost za več kot štiri milijone ukrajinskih beguncev, ki trenutno živijo v EU, je sporočil Svet EU.

"EU bo podpirala ukrajinsko ljudstvo, dokler bo to potrebno. Podaljšanje statusa zaščite zagotavlja varnost več kot štirim milijonom beguncev, ki so v EU našli varno zatočišče," je dejal Fernando Grande-Marlaska Gomez, vršilec dolžnosti notranjega ministra Španije, ki trenutno predseduje EU.

14.35 Stoltenberg v Kijevu: Ukrajina bližje Natu kot kdaj koli prej

Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je danes nenapovedano obiskal Kijev, kjer se je srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Poudaril je, da Ukrajina še nikoli ni bila tako tesno povezana z zavezništvom, Zelenski pa je izjavil, da je članstvo Ukrajine v Natu sedaj le še vprašanje časa.

"Ukrajina je zdaj bližje Natu kot kdaj koli prej," je ocenil Stoltenberg in dodal, da ukrajinska vojska postopoma osvobaja svoja ozemlja izpod nadzora ruskih sil, ki se po njegovih besedah v Ukrajini borijo za imperialistične težnje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zelenski je medtem izjavil, da je vstop Ukrajine v Nato, za kar je država zaprosila septembra lani, sedaj le še vprašanje časa. "Delamo vse, da bi se v tem času približali zavezništvu," je povedal in zvezo pozval za dobavo dodatnih sistemov zračne obrambe. Foto: Reuters

14.16 Rusija naj bi prihodnje leto povečala izdatke za obrambo za skoraj 70 odstotkov

Obsežno povečanje izdatkov za obrambo, načrtovano za prihodnje leto, je "absolutno potrebno", je danes dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitri Peskov. "Očitno je, da je takšno povečanje absolutno potrebno, ker smo v stanju hibridne vojne in nadaljujemo s posebno vojaško operacijo," je poudaril.

Od začetka konflikta lani je Rusija kljub vztrajno visoki inflaciji in šibkejšemu rublju povečala proizvodnjo orožja in v svoj vojaški stroj vlila ogromna sredstva. Poraba za obrambo pa naj bi se prihodnje leto na medletni ravni povečala za več kot 68 odstotkov na skoraj 10,8 milijarde rubljev (približno 105 milijard evrov), kar skupaj znaša približno 6 odstotkov BDP, poroča AFP.

Kot poroča AFP, so načrti za povečanje porabe za obrambo posledica opozoril ruske centralne banke, da se bo gospodarska rast v drugi polovici leta 2023 upočasnila, inflacija pa bo nad ciljem štirih odstotkov. Foto: Shutterstock

Izdatki za obrambo naj bi leta 2024 znašali približno trikrat več kot stroški za izobraževanje, varstvo okolja in zdravstvo skupaj.

"Fokus gospodarske politike se s protikrizne agende seli k spodbujanju nacionalnih razvojnih ciljev," so v dokumentu zapisali na ministrstvu za finance. Kot so dodali, to vključuje "krepitev obrambnih zmogljivosti države" in "integracijo" štirih ukrajinskih regij, ki si jih je lani priključila Rusija - Lugansk, Doneck, Herson in Zaporožje.

13.21 Kuleba: Spor med Ukrajino in Poljsko zaradi žita škodi obema državama

Zaostrovanje spora med Kijevom in Varšavo glede izvoza ukrajinskega žita je škodljivo za obe državi, je danes opozoril ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba. Poljska in Ukrajina nimata druge izbire, kot da to vprašanje razrešita, je poudaril, poročajo tuje tiskovne agencije.

Potem ko je Varšava v nasprotju z odločitvijo Evropske komisije o odpravi omejitev podaljšala prepoved uvoza ukrajinskega žita, se je vnel diplomatski spor med Ukrajino in Poljsko, sicer eno od najtesnejših zaveznic Ukrajine v času ruske invazije.

"Poljski smo jasno sporočili, da smo zavezani konstruktivni rešitvi tega položaja. Mi ne potrebujemo te žitne vojne, prav tako ne Poljska," je v pogovoru za ukrajinsko tiskovno agencijo Interfax-Ukraine, ki jo povzema francoska tiskovna agencija AFP, dejal Kuleba.

Poljska je bila ena od najtrdnejših podpornic Ukrajine, odkar je Rusija februarja 2022 v Ukrajino poslala svoje vojake, in je ena od glavnih dobaviteljic orožja Kijevu. Poljski premier Mateusz Morawiecki je sicer pretekli teden sporočil, da Varšava ne bo več pošiljala orožja v Ukrajino. Na Fotografiji poljski zunanji minister Dmitro Kuleba. Foto: Reuters

Izrazil je prepričanje, da bo spor sčasoma razrešen, obenem pa posvaril pred dolgoročnimi posledicami stopnjevanja napetosti. Opozoril je tudi, da bi se lahko spor pred volitvami na Poljskem, ki bodo 15. oktobra, še zaostril.

"Dejstvo, da se v glavah Poljakov utrjuje zgodba o nehvaležnosti Ukrajine in Ukrajincev, ima lahko izjemno negativne posledice za varnost," je dejal Kuleba.

Obtožbe o nehvaležnosti je označil za odkrito laž. "Ukrajina je zelo iskreno in globoko hvaležna poljskemu ljudstvu in poljski vladi," je dejal.

12.18 Ukrajina: Termoelektrarna poškodovana v ruskem napadu

Rusko obstreljevanje je poškodovalo termoelektrarno v južni Ukrajini, je sporočil državni operater omrežja. V državnem Ukrenergu drugih podrobnosti o lokaciji elektrarne in višini škode v napadu niso sporočili.

6.34 Rusi v sredo izvedli več kot 70 napadov

V sredo so ruske sile izvedle 44 zračnih napadov in 27 napadov z večcevnimi raketnimi sistemi ter z ukrajinskimi enotami sodelovale v 17 bojnih spopadih, je v večernem poročilu sporočil generalštab ukrajinskih oboroženih sil. "Na žalost so bili v ruskih terorističnih napadih ubiti in ranjeni civilisti. Uničeni ali poškodovani so bili stanovanjski objekti, bolnišnica in druga civilna infrastruktura," so sporočili iz generalštaba.

Uničeni in poškodovani so številni objekti. Foto: Reuters

6.30 Nekateri wagnerjevci so se iz Belorusije vrnili na bojišče v Ukrajino

Nekateri plačanci ruske skupine Wagner so zapustili Belorusijo in se vrnili na fronto v regiji Doneck, je za RBC-Ukrajina povedal tiskovni predstavnik ukrajinske vojske Ilia Jevlašh.

"Gre za pripadnike, ki so bili na ozemlju Belorusije. Tam jih je bilo približno osem tisoč, zdaj pa se njihovi tabori tam razpuščajo. Nekaj borcev je odšlo v Afriko, nekateri pa so ponovno sklenili pogodbe z ministrstvom za obrambo Ruske federacije in se vrnili sem, v vzhodno Ukrajino, da bi sodelovali v napadih na Ukrajino," je pojasnil.