Stoječe ovacije nacističnemu vojnemu veteranu, potem pa opravičilo

Med petkovim obiskom ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v kanadskem parlamentu se je Rota poklonil 98-letnemu ukrajinskemu priseljencu Jaroslavu Hunki. Pozdravil ga je kot ukrajinsko-kanadskega vojnega veterana in junaka druge svetovne vojne, ki se je proti Rusom boril za ukrajinsko neodvisnost. Prisotni so se odzvali z aplavzom, poroča britanski BBC.

Friday, Canadian Parliament honored a 98 year old Ukrainian immigrant who fought the Russians in WW2, Yaroslav Hunka.



He fought with the Nazis during the Third Reich as part of the 14th Waffen, aka SS Galincha.



Standing ovations for literal Nazis… pic.twitter.com/dgc8jWGSYH — Clandestine (@WarClandestine) September 24, 2023

V diviziji večinoma Ukrajinci pod nacističnim poveljstvom

Anthony Rota Foto: Reuters Rota pri tem ni upošteval dejstva, da je Hunka služil v 14. grenadirski diviziji zloglasnih nacističnih enot SS, katerih zločini proti človeštvu med holokavstom so dobro dokumentirani, je v nedeljo sporočila organizacija za človekove pravice, posvečena izobraževanju o holokavstu in antisemitizmu, Friends of Simon Wiesenthal Center (FSWC).

Omenjena divizija, znana tudi kot divizija Galicija, je bila prostovoljna enota, ki so jo sestavljali večinoma Ukrajinci pod nacističnim poveljstvom. FSWC je incident označila za šokanten in Roto pozvala, naj se opraviči tistim, ki so preživeli holokavst, in veteranom druge svetovne vojne ter pojasni svoje ravnanje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

The villain lived long enough to become a hero.



MASSIVE OUTRAGE after Canada’s parliament gave a standing ovation during Zelensky joint address Friday to Yaroslav Hunka, a 98-year-old Ukrainian Nazi collaborator who served in a Nazi military unit during the Second World War… pic.twitter.com/DtaQBELZsG — Simon Ateba (@simonateba) September 25, 2023

Rota, sicer liberalni poslanec, se je nato v nedeljo opravičil in pojasnil, da je "pozneje izvedel več informacij", zaradi katerih obžaluje svoje dejanje. "Ta pobuda je bila v celoti moja (...). Še posebej se želim globoko opravičiti judovskim skupnostim v Kanadi in po svetu," je dejal.

V uradu kanadskega premierja Justina Trudeauja, ki vodi liberalno stranko, so zanikali kakršnokoli vpletenost in poudarili neodvisnost od urada predsednika parlamenta. Kot so pojasnili v objavi na družbenem omrežju X, o načrtovanem priznanju niso bili obveščeni ne oni ne ukrajinska delegacija.

Vodja kanadske opozicije in konservativcev Pierre Poilievro je kljub temu vlado obtožil "napačne presoje". Po njegovi oceni je namreč Trudeaujev "osebni protokolarni urad odgovoren za organizacijo ter preverjanje vseh gostov in programov za tovrstne državne obiske".

Zelenski se je sicer med svojim prvim obiskom v Ottawi v Kanadi zahvalil za podporo v boju proti ruski agresiji, Trudeau pa mu je zagotovil dodatno pomoč, v okviru katere bo Kanada Ukrajini med drugim poslala 50 oklepnih vozil.