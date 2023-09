Nov napad na Odeso: poškodovanih več objektov in tovornjakov #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odesa je bila ponoči znova tarča ruskih brezpilotnikov. Ukrajinci navajajo, da so jih večinoma uspešno sestrelili, so pa poškodovani objekti in skladišča ter večje število tovornjakov. O žrtvah za zdaj ne poročajo.