Ponoči eksplodiralo v Sankt Peterburgu #vŽivo

Russian media report an electricity blackout in St Petersburg Pulkovo airport and in one of St Petersburg's areas.



Locals report hearing an explosion and seeing a flash in the sky prior to the blackout. pic.twitter.com/W6fTtM0mFp — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 24, 2023

8.48 Eksplozije so prebudile prebivalce regije Kursk

Iz regije Kursk poročajo o napadu ukrajinskega drona. Poškodoval naj bi več zasebnih domov in upravno stavbo. Dva drona, ki ju je izstrelila Ukrajina, naj bi bila medtem uničena nad regijo Belgorod, so v ločenih izjavah povedali lokalni guvernerji. Po prvih podatkih v nobenem od napadov ni bilo žrtev.

6.55 Eksplozija v Sankt Peterburgu? Na tisoče ljudi ostalo brez elektrike.

Ponoči se je vzhodno od ruskega letališča Pulkovo in okrožja Šušari v Sankt Peterburgu zgodil izpad električne energije. Glede na različne kanale Telegram so tamkajšnji prebivalci eno uro pred izpadom slišali glasen zvok, podoben eksploziji, in videli blisk.

Ruske oblasti zadeve še niso komentirale. "Brez elektrike je ostalo več kot sto tisoč ljudi," so občani poročali na družbenih omrežjih.

💥 Russia: After a large explosion, Pulkovo International Airport and surrounding residential areas lost electricity and water in Saint Petersburg. pic.twitter.com/NIasAUiGKL — Igor Sushko (@igorsushko) September 24, 2023

6.53 Ukrajinske sile so nad južnimi regijami sestrelile 19 brezpilotnih letal

Ruske sile so v noči na 25. september nad Odeso izstrelile 19 brezpilotnih letal in dve nadzvočni raketi, nad drugimi ukrajinskimi regijami pa najmanj 12 raket kalibr, poroča ukrajinska vojska. Ukrajinski vojski je uspelo sestreliti devet brezpilotnih letal šahed in 11 križarskih raket kalibr.

Pristaniška stavba v Odesi je po navedbah ukrajinske vojske utrpela precejšnjo škodo, požar pa je izbruhnil v bližnji hotelski stavbi, ki že nekaj let ne deluje. Projektili so uničili tudi skladišča žita. V Odesi je bila ranjena ena ženska, ki se trenutno zdravi v tamkajšnji bolnišnici.