Glavni ruski televizijski propagandist Vladimir Solovjov je podobno kot lani tudi letos izrazil zaskrbljenost, da bodo Ukrajinci ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu poskusili pokvariti razpoloženje na njegov rojstni dan, ki ga ima 7. oktobra. Skrbi televizijskega voditelja so morda upravičene - 8. oktobra lani, dan po Putinovem rojstnem dnevu, je močna eksplozija uničila del prometno in logistično zelo pomembnega mostu, ki okupirani ukrajinski polotok Krim povezuje z Rusijo.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



16.19 Ruskega propagandista skrbi, da bo imel Putin uničen rojstni dan

12.47 Ukrajinski poveljnik: Imamo dobre novice s fronte

9.47 Ševčenko postal svetovalec ukrajinskega predsednika Zelenskega

8.58 Rusija napadla regijo Nikopol: dva človeka ranjena, eno podjetje poškodovano

8.53 Zjutraj zračni napad v regiji Herson

7.28 V bližini Moskve poročali o velikem požaru

6.55 Predsednik kanadskega parlamenta odstopil zaradi počastitve ukrajinskega nacističnega kolaboranta

6.41 Šojgu razkril, do kdaj bo trajala vojna v Ukrajini

16.19 Ruskega propagandista skrbi, da bo imel Putin uničen rojstni dan

Ruski televizijski voditelj in propagandist Vladimir Solovjov, ki že od začetka vojne v Ukrajini domačo javnost podpihuje k sovraštvu do Ukrajine in nasploh celotnega Zahoda, je v svoji pogovorni oddaji v ponedeljek izrazil prepričanje, da se ukrajinska vojska pripravlja na potezo, ki bo ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu 7. oktobra, na njegov rojstni dan, pokvarila razpoloženje.

Russian propagandist Solovyev is sure that Ukraine is preparing to "spoil Putin's mood" on his birthday.



From "Kyiv in three days" to probable attacks on Russia on Putin's birthday. pic.twitter.com/5DAQ5xzgLn — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 27, 2023

Po besedah Solovjova naj bi bil to trenutno celo glavni cilj Ukrajine, ki bo na rojstni dan ruskega predsednika z raketami poskusila zadeti most na Krim. Z mostom naj bi bili Ukrajinci obsedeni, je zatrdil Solovjov.

Propagandist je sicer že lani napovedal, da Ukrajina pripravlja "povračilni udarec", ki bo sovpadal z rojstnim dnem ruskega predsednika. To je dejal v času uspešne ukrajinske protiofenzive, ki je Ruse med drugim prisilila v umik iz Hersona.

Na Putinov 70. rojstni dan se razen sestrelitve več deset ruskih dronov ni zgodilo nič omembe vrednega, je pa dan pozneje, 8. oktobra lani, močna eksplozija uničila del mostu na polotok Krim:

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022

12.47 Ukrajinski poveljnik: Imamo dobre novice s fronte

Poveljnik operativno-strateške skupine čet "Tavrija" Oleksander Tarnavski je sporočil dobre novice s fronte v smeri Tavrije."Imamo dobre novice. Naši vojaki vztrajno napredujejo in uničujejo Ruse," je izjavil.

Najrazličnejša poročila s fronte je prejel tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. "Prejel sem poročila o stanju na fronti, oskrbi z opremo in strelivom ter obveščevalnih podatkih. Napredujemo v smeri Donecka. Prejel sem tudi poročilo o razmerah v regiji Herson. Sovražnik še naprej terorizira območja, ki jih lahko doseže. V zadnjem dnevu so od tam poročali o 26 letalskih bombah. Posledice se odpravljajo, ljudem se pomaga," je dejal Zelenski.

9.47 Ševčenko postal svetovalec ukrajinskega predsednika Zelenskega

Nekdanji ukrajinski nogometni zvezdnik Andrij Ševčenko je postal zunanji svetovalec ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, poroča ukrajinski spletni časopis v angleškem jeziku Kyiv Independent. Predsednik Zelenski je odlok o imenovanju Ševčenka za zunanjega svetovalca objavil 26. septembra.

Iz predsednikovega odloka ni mogoče razbrati, kakšne bodo Ševčenkove zadolžitve.

Nekdanji nogometaš je za reprezentanco igral 111-krat in dosegel 48 golov. Pred odhodom v tujino je zastopal barve Dinama Kijeva.

Po igralski karieri, ki jo je sklenil julija 2012, je Ševčenko najprej sedel na klop domače reprezentance kot pomočnik trenerja, julija 2016 pa je postal še selektor in izbrano vrsto popeljal do četrtfinalnega nastopa na evropskem prvenstvu leta 2021, kar je bil njen najboljši dosežek do zdaj. V sezoni 2021/22 je vodil italijansko Genoo.

Ševčenko je veliko mednarodno prepoznavnost pridobil kot igralec italijanskega Milana in angleškega Chelseaja. Z Milanom je leta 2003 osvojil ligo prvakov, leto kasneje pa je prejel zlato žogo, najprestižnejšo nogometno nagrado.

Velja za enega najboljših ukrajinskih nogometašev vseh časov. Na pobudo predsednika Uefe Aleksandra Čeferina je 15. septembra v Ljubljani igral tudi na dobrodelni tekmi za žrtve avgustovskih poplav v Sloveniji. Skupno so na tekmi zbrali nekaj več kot 3,5 milijona evrov pomoči.

Ukrajinski predsednik Zelenski je zdaj 46-letnega Ševčenka lani imenoval tudi za ambasadorja fundacije za obnovo in razvoj Ukrajine UNITED24.

8.58 Rusija napadla regijo Nikopol: dva človeka ranjena, eno podjetje poškodovano

V noči na 27. september je ruska vojska napadla okrožje Nikopol v regiji Dnjepropetrovsk, pri čemer sta bila ranjena dva človeka, uničena gospodarska struktura, poškodovano zasebno podjetje, plinske peči in daljnovod.

"Dva človeka sta bila poškodovana - moška, ​​stara 44 in 68 let. Stanje obeh je srednje hudo in sta v bolnišnici. V dvonadstropni stavbi je izbruhnil požar. Gasilci so ga pogasili. Oškodovano je zasebno podjetje," so zapisali v sporočilu za javnost.

Eno podjetje je bilo popolnoma uničeno, poškodovanih je bilo šest zasebnih hiš, avto, plinski kotli in daljnovodi, je komentiral Sergij Lisak, vodja regionalne vojaške uprave Dnjepropetrovsk.

8.53 Zjutraj zračni napad v regiji Herson

V preteklem dnevu je bilo zaradi obstreljevanja in zračnih napadov ruske vojske v regiji Herson ranjenih 12 ljudi, danes zjutraj pa so zračni napad izvedli v bližini Mikolajevke.

"Ruska vojska je napadla stanovanjske četrti naseljenih območij regije, ozemlje in zgradbe izobraževalnih ustanov, tovarn, kaznilnice v Hersonu ter zdravstveni zavod v Berislavu. Zaradi ruske agresije je bilo ranjenih 12 ljudi," so sporočile oblasti.

Podatkov o morebitnih žrtvah za zdaj še ni.

7.28 V bližini Moskve poročali o velikem požaru

Kanali Telegram, ki jih podpira Rusija, so okoli polnoči objavili fotografijo divjanja požara v mestu Ščjolkov blizu Moskve. Požar naj bi izbruhnil na industrijskem območju zahodno od mesta. Domačini trdijo, da so pred požarom odjeknile eksplozije. Kasneje so poročali, da je požar izbruhnil na območju vojaškega letališča Čkalovski.

💥Explosions and a fire are reported at the military airfield "Chkalovsky" near 🇷🇺Moscow. pic.twitter.com/5PTnaFB2gT — 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) September 27, 2023

6.55 Predsednik kanadskega parlamenta odstopil zaradi počastitve ukrajinskega nacističnega kolaboranta

Predsednik spodnjega doma kanadskega parlamenta Anthony Rota je v torek odstopil s položaja zaradi pozdrava 98-letnemu veteranu druge svetovne vojne v času obiska ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Za veterana, ki je v parlamentu prejel stoječe ovacije, se je kasneje izkazalo, da se je boril pod poveljstvom nacistov.

6.41 Šojgu razkril, do kdaj bo trajala vojna v Ukrajini

Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je dejal, da bo vojna v Ukrajini trajala najmanj do leta 2025. "Posebna vojaška operacija bo trajala najmanj do leta 2025. Z doslednim izvajanjem ukrepov in načrtov aktivnosti bomo do leta 2025 dosegli zastavljene cilje," je dejal.

Sergeje Šojgu, ruski obrambni minister Foto: Reuters Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem dejal, da sankcije proti Rusiji niso dovolj za zaustavitev njene agresije, in ob tej priložnosti obljubil nove ukrajinske akcije proti "teroristični državi", poroča Reuters.

"Jasno vidimo, v katere smeri je treba povečati pritisk na Rusijo, da bi preprečili rast njenih terorističnih zmogljivosti," je dejal Zelenski v nočnem videonagovoru.