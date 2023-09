Še nikoli videni posnetki Vladimirja Putina: takšen je bil, preden je obogatel

Serija posnetkov je nastala na Finskem, v luksuzni vili na otoku Torsö v začetku 90. let prejšnjega stoletja.

Na enem od njih vidimo, kako Vladimir Putin in Anatolij Sobčak igrata namizni tenis in se pri tem neizmerno zabavata, na drugem posnetku skupaj s prijatelji igrata pikado. Na še enem posnetku so se prijatelji zbrali za mizo in si privoščili skupen obrok. Na oddihu na Finskem so bili tudi Putinova nekdanja žena Ljudmila in njuni dve hčerki.

Archival videos of Putin from the early 1990s were published by Finnish broadcaster Yle



"A unique home archive shows how Putin spent his free time at a luxury villa in southern Finland during the collapse of the Soviet Union."



At the time, Putin was head of the foreign…