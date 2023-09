Od otroških igrišč do vojaških poligonov: ruske šole množično kupujejo orožje

V Rusiji otroke pospešeno pripravljajo na vojno, otroška igrišča se spreminjajo v vojaške poligone, otroci v vrtcih in šolah se oblačijo v uniforme in sodelujejo pri vojaških vajah, starejše otroke pa učijo kopati rove, metati granate in streljati s pravim strelivom. Po podatkih o javnih naročilih šole množično kupujejo orožje. Militarizacija javnih šol se je okrepila po ruskem napadu na Ukrajino, poroča CNN.

Obsežen pregled ruskih lokalnih in družbenih medijev, ki so ga izvedli novinarji CNN, je pokazala, da ruske šole postajajo vse bolj militarizirane in da so že otroci, stari sedem oziroma osem let, deležni osnovnega vojaškega usposabljanja.

Julija so se na primer otroci v Belgorodu udeležili vaj, ki so vključevale uporabo avtomatskega orožja, sestavljanje mitraljezov in premagovanje proge z ovirami. Guverner Belgoroda Vjačeslav Gladkov je celo predlagal redne vadbe s šolskimi in predšolskimi otroki. Maja je v Krasnodaru na desetine otrok v vojaških in mornariških uniformah korakalo na paradi, nekateri so v rokah držali imitacije avtomatskega orožja. V mestu Astrahan so otroci v vrtcu nosili uniforme in vozili igralna vozila, na katerih je bila narisana črka Z, propagandni simbol, ki se uporablja za izražanje podpore vojni v Ukrajini.

Nekateri otroci so videti navdušeni, drugi zmedeni. V rokah pogosto nosijo fotografije ruskih vojaških junakov, slavi pa se tudi ruska invazija na Ukrajino oziroma, kot jo imenuje Kremelj, posebna vojaška operacija v Ukrajini.

Ruske šole množično kupujejo orožje

Avgusta je ruski predsednik Vladimir Putin podpisal zakon o uvedbi novega obveznega predmeta v šolah, in sicer osnove domovinske varnosti in obrambe. Ministrstvo za izobraževanje je v okviru te pobude nato promoviralo tečaje, ki vključujejo izlete v vojaške enote, vojaške športne igre, srečanja z vojaki in veterani. Srednješolce bi pod vodstvom izkušenih častnikov vojaških enot ali inštruktorjev učili tudi uporabe bojnega streliva na strelni liniji, so zapisali na ministrstvu.

Program, ki ga letos preizkušajo, uveden pa bo leta 2024, je zasnovan tako, da študentom privzgoji "razumevanje in sprejemanje estetike vojaških uniform, vojaških ritualov in bojnih tradicij", piše v dokumentu ministrstva za izobraževanje, ki ga je pridobila in razkrila ruska neodvisna medijska hiša Important Stories.

Ministrstvo za izobraževanje in tožilstvo šole pozivata h kupovanju orožja za urjenje šolarjev. Šole se množično oborožujejo, kupujejo avtomatske puške in granate. Po podatkih o javnih naročilih so šole od januarja letos porabile več kot 240 milijonov rubljev oziroma 2,35 milijona evrov za izobraževalno opremo za učilnice za osnovno vojaško usposabljanje, medtem ko so recimo za opremo učilnic za biologijo porabili okoli 21 milijonov rubljev oziroma okoli 205 tisoč evrov.

Več kot očitno je, da se v Rusiji naslednja generacija otrok pripravlja na služenje vojaškega roka in da od otrok pričakujejo, da bodo prispevali k vojnim prizadevanjem države.

Minister za izobraževanje Sergej Kravcov je pred kratkim dejal, da je zdaj v ruskih šolah in fakultetah približno deset tisoč tako imenovanih "vojaško-patriotskih" klubov, v katerih sodeluje 250 tisoč otrok in mladostnikov. Tudi z oblikovanjem takšnih klubov si ruske oblasti prizadevajo za korenito prenovo šolskega učnega načrta, kjer je v ospredju poučevanje vojaško-domoljubnih vrednot. V ta namen so celo posodobili zgodovinske knjige, da zdaj poudarjajo ruske vojaške zmage.