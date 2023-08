Tragedija v Bosni: ubil tri osebe, na spletu objavil posnetek umora in naredil samomor

Moški, ki je v mestu Gradačac v Bosni in Hercegovini ubil tri osebe, med njimi svojo nekdanjo partnerko ter ranil še tri druge osebe, je po poročanju Dnevnega Avaza Nermin Sulejmanović, sicer stari znanec policije. Moški je na posnetku napovedal še, da bo poleg ženske ubil še dve osebi. Za otroka je dejal, da je dobro in da bo živel brez staršev.

Na posnetku, ki ga je delil na družbenem omrežju Instagram, naj bi bilo po poročanju bosanskih medijev videti ogromno krvi in zelo nazoren prikaz streljanja na žensko. Po neuradnih podatkih naj bi streljal tudi na policijo, poroča Jutarnji.

Pred očmi policije naredil samomor

35-letni osumljenec je s pištolo ubil nekdanjo ženo in dva moška, ​​očeta in sina. Na različnih lokacijah v Gradačcu je ranil še enega policista, ter moškega in žensko, poroča Index.

Bosansko-hercegovski mediji poročajo, da je osumljenec naredil samomor pred očmi policije. Specialne enote so ga iskale na terenu, Gradačac pa je bil pod policijsko blokado, vsi vhodi in izhodi iz mesta pa so bili zaprti. Župan Gradačca Edis Dervišagić je za sarajevski časnik Dnevni avaz izjavil, da gre za veliko tragedijo. "Trenutno v Gradačcu vlada neke vrste izredno stanje in čakamo konkretne informacije od policije. Na terenu so posebne enote," je dodal.

Sulejmanović je bil osebni trener, ukvarja se je z bodibilderstvom, povezan pa naj bi bil s hudodelsko združbo, ki se ukvarja s preprodajo mamil.