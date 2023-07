24-letni strelec je danes zjutraj okoli 7. ure po krajevnem času na gradbišču na ulici Queen Street v poslovnem okrožju Aucklanda streljal s šibrovko in ubil dva človeka, še šest pa jih je ranil. V streljanju je bil ranjen policist, čigar stanje je stabilno.

Po besedah novozelandskega premierja Chrisa Hipkinsa je napadalec umrl na kraju dogodka. Ni še jasno, ali ga je ubila policija ali si je sodil sam.

Premier je dejal, da napada ne obravnavajo kot teroristično dejanje, in potrdil, da bo prvenstvo potekalo po načrtih. Dodal je tudi, da motiv za napad ni bil ideološke ali politične narave, prav tako ni bil povezan s svetovnim prvenstvom v nogometu za ženske, ki se na Novi Zelandiji in v Avstraliji začenja danes. "Vlada se je pogovorila z organizatorji in turnir se bo nadaljeval," je dejal.

Zahvalil se je "pogumnim možem in ženskam iz novozelandske policije, ki so se pognali v streljanje, naravnost v nevarnost, da bi rešili življenja drugih". "Tovrstne zadeve se odvijajo hitro in dejanja tistih, ki tvegajo svoja življenja, da bi rešili druge, niso nič drugega kot junaška," je dejal.

Nogometna moštva so na varnem

Po besedah župana Aucklanda Wayna Browna so vse osebje Fife in vsa nogometna moštva na varnem in so evidentirana.

"Ne morem se spomniti, da bi se kaj takega kdaj zgodilo v našem čudovitem mestu. Današnji jutranji dogodki so bili tragični in žalostni za vse prebivalce Aucklanda, saj tega nismo vajeni," je Brown zapisal na Twitterju.

Deveti svetovni pokal za ženske skupaj gostita Nova Zelandija in Avstralija. Uvodna tekma bo med Novo Zelandijo in Norveško v mestnem parku Eden. Športni minister Grant Robertson je dejal, da bo na prizorišču za varnost skrbela dodatna policija.

Napadalec je bil stari znanec policije

Napadalec je bil sicer stari znanec policije, ki naj bi v preteklosti imel težave z duševnim zdravjem, pa tudi zgodovino nasilja v družini. Po navedbah policije je zanj veljala odredba o hišnem priporu, vendar je imel dovoljenje za delo na gradbišču, ne pa tudi za posedovanje strelnega orožja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Napadi s strelnim orožjem so sicer na Novi Zelandiji redki. Po pokolu v mošeji v Christchurchu leta 2019, v katerem je napadalec ubil 51 vernikov, še 40 pa jih je ranil, so v državi tudi zaostrili zakonodajo o orožju.