Poseben odbor bo preiskoval majske strelske napade v Srbiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vse od majskih strelskih napadov medtem v Beogradu tedensko potekajo množični protesti proti nasilju, ki so se razširili tudi v druga srbska mesta. Na njih ljudje v luči napadov izražajo nezadovoljstvo z ukrepanjem oblasti. Od začetka tega meseca se jih sicer udeležuje manj ljudi, vendar še naprej potekajo vsak teden.

Vse od majskih strelskih napadov medtem v Beogradu tedensko potekajo množični protesti proti nasilju, ki so se razširili tudi v druga srbska mesta. Na njih ljudje v luči napadov izražajo nezadovoljstvo z ukrepanjem oblasti. Od začetka tega meseca se jih sicer udeležuje manj ljudi, vendar še naprej potekajo vsak teden. Foto: Guliverimage

Srbski parlament je danes ustanovil odbor, ki bo preiskal okoliščine majskih strelskih napadov v državi, poroča srbski spletni portal televizije N1. Medtem so danes na višjem tožilstvu v Beogradu v okviru preiskave proti njegovemu očetu zaslišali 13-letnega strelca, ki je na osnovni šoli Vladislav Ribnikar maja ubil devet učencev in varnostnika.

Za predsednico preiskovalnega odbora so izbrali vodjo poslanske skupine Združeni Mariniko Tepić. Odbor bo med drugim preiskal, kako je 20-letni mladenič iz vasi Dubona pridobil avtomatsko puško, s katero je v več vaseh okoli Mladenovca ubil osem in ranil 12 ljudi. Strelec je zločin priznal.

Odbor bo preiskal tudi primer 13-letnika, ki je nekaj dni pred napadom v okolici Mladenovca na beograjski osnovni šoli ubil devet učencev in varnostnika ter ranil še pet učencev in učiteljico.

Med drugim bodo preiskovali, zakaj je z očetom redno obiskoval strelišče. Njegov oče je namreč trenutno v priporu, grozi pa mu do 12 let zapora. Sumijo ga, da je sina uril za ravnanje s strelnim orožjem, prav tako pa je osumljen nevarnega skladiščenja orožja in streliva.

13-letnika so danes v okviru preiskave proti njegovemu očetu zaslišali na višjem tožilstvu v Beogradu. Mladoletni strelec je izjavo kot priča podal prek video povezave iz psihiatrične bolnišnice, kamor so ga odpeljali po aretaciji. Zaradi svoje mladosti ni kazensko odgovoren.

Pod preiskavo je tudi njegova mati, ki jo bremenijo malomarnega ravnanja z otrokom in zanemarjanja pri vzgoji, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.