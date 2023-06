Mati 13-letnega morilca hotela zapustiti Srbijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tožilstvo zoper 46-letno mater vodi postopek zaradi suma zanemarjanja in zlorabljanja mladoletne osebe, vendar njen odvetnik trdi, da kljub temu ni podlage, da bi ji lahko prepovedali odhod iz države.

Mati 13-letnega fanta, ki je na beograjski osnovni šoli Vladislava Ribnikarja ubil devet učencev in varnostnika, je v soboto skupaj z desetletno hčerko poskušala zapustiti Srbijo, a so ji na meji s Severno Makedonijo preprečili odhod iz države.

Mater in hči so ustavili na mejnem prehodu Prohor Pčinjski, pot pa sta po neuradnih informacijah nameravali nadaljevati v Grčijo. Po zaslišanju so mater spustili na prostost, poroča blic.rs.

Mati hotela pobegniti iz države?

To se je zgodilo, potem ko so se v javnosti pojavile špekulacije, da naj bi mati poskušala pobegniti iz države. Po informacijah srbskega medija blic.rs je tudi iskala notarja, ki bi ji pomagal prenesti družinsko premoženje na sorodnike, a ji je sodišče s prepovedjo razpolaganja s premoženjem to preprečilo.

Enako prepoved razpolaganja s premoženjem je sodišče že pred tem izdalo za morilčevega očeta, ki je v priporu vse od sinovega strelskega pohoda v začetku maja. Tudi on naj bi namreč zahteval srečanje z notarjem.