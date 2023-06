Huda tragedija: dvoletnik ustrelil nosečo mamo

V Ohiu je dveletni sin v hrbet ustrelil 31-letno nosečo mamo, poroča Sky News. Kot je sporočila policija, je mama po nesreči poklicala reševalno službo in povedala, da jo je poškodoval njen malček, potem ko je sprožil njeno pištolo. Mama in nerojeni otrok sta zaradi hudih poškodb v bolnišnici umrla.

Nosečnica iz Ohia je umrla, potem ko jo je v hrbet ustrelil njen dvoletni sin, poroča policija ameriške zvezne države. 31-letna Laura Ilg, ki je bila noseča 33 tednov, je poklicala reševalce in sporočila, da jo je poškodoval njen malček, potem ko je v roke dobil njeno pištolo.

Njen mož Alek Ilg je povedal, da je prejel klic svoje žene, ki je kričala in mu rekla, naj pokliče policijo. Poklicala je tudi policijo in panična prosila za pomoč. Po poročanju Sky News je dispečerju rekla, da nujno potrebuje pomoč, da naj pohitijo, in dodala, da naj vlomijo skozi vhodna vrata, saj so zaklenjena.

Nerojeni otrok umrl manj kot uro po klicu, mati dve uri pozneje

Policija je v poročilu navedla, da so policisti prispeli ob 13.14, tri minute po njenem prvem klicu, in vlomili v dom. Nosečnico so prepeljali v medicinski center Fisher Titus, kjer so opravili urgentni carski rez. Njen nerojeni sin je umrl manj kot uro po klicu na 911, ustreljeno mater pa so za mrtvo razglasili ob 17.10.

V poročilu je pisalo še, da je malček dobil v roke polavtomatsko pištolo SIG Sauer P365. Policisti so jo zasegli skupaj s tulcem in napolnjenim nabojnikom. Kot je povedal oče, je bila pištola na nočni omarici v njuni spalnici, policija pa je poleg te v hiši našla tudi puško kalibra 12 in puško za airsoft.

Obtožnice niso vložili, je pa policija sporočila, da bo ugotovitve preiskave posredovala lokalnemu tožilstvu.