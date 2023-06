Tragedija: novinar umrl na tekmi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometni svet žaluje. Na finalni tekmi elitne lige prvakov med Magdeburgom in Kielcami je zaradi zastoja srca umrl poljski novinar Pawel Kotwica.

"Paweł, vrnili se bomo in zmagali, ampak nihče nam ne more vrniti tebe. Sožalje družini. Danes ni nič pomembno," so zapisali pri poljskem finalistu lige prvakov Barlinek Industria Kielce.

Tragičen dogodek se je zgodil v drugem polčasu finala med Magdeburgom in poljskim predstavnikom. Poljskega novinarja je izdalo srce. Čeprav je bila zdravniška služba takoj pri njem, zanj ni bilo več pomoči.

Trener Magdeburga predlagal predčasen konec tekme

Trener Magdeburga Bennet Wiegert je po tekmi, po kateri se je pridružil klubu igralcev in trenerjev z naslovom v ligi prvakov, razkril, da je tekmecem predlagal predčasen konec in jim bil pripravljen prepustiti naslov. Nemško moštvo je namreč pred prekinitvijo v 48. minuti zaostajalo za dva gola.

Bennet Wiegert je predlagal predčasen konec tekme, a do tega ni prišlo. Foto: Guliverimage

"Šel sem do Talanta Dujšebajeva (trener Kielc, op. a.) in mu rekel 'Končajmo tekmo. V življenju so pomembnejše stvari od športa. Sprejemamo ta rezultat, vi ste zmagovalci lige prvakov,'" je za nemške medije dejal 41-letni trener, a se je srečanje nadaljevalo.

"Kar se je zgodilo, kaže, kako blizu sta si v življenju sreča in žalost. Zelo žalosten sem zaradi vsega, kar se je zgodilo. Moje sožalje pokojnemu novinarju," je ob tem še dodal trener Magdeburga, za katerega je zadnjo tekmo odigral nekdanji slovenski reprezentant Marko Bezjak.