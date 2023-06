Po prekinitvi tekme preobrat in Bezjak je evropski prvak

Zmagovalec rokometne lige prvakov je Magdeburg, za katerega igra Marko Bezjak. To je njihov četrti evropski naslov. Ob polčasu so Kielce še vodile s 15:13. Finale je bil v drugem za 15 minut prekinjen, ker je bilo nekomu na tribuni slabo in je posredovala zdravniška služba. Nemci so zatem zaigrali bolje, dobili drugi polčas s 13:11 in izsili podaljšek. Tega so dobili s 4:3 in veliki finale s 30:29. Pred tem so tekmo za tretje mesto dobili rokometaši Barcelone. PSG so premagali s 37:31.