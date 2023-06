Izkušena slovenska sodnika je doletela velika čast

Izkušena slovenska sodnika sta dobila prednost pred norveško in češko navezo, ki bo na delu v sobotnem polfinalu.

Čeha Vaclav Horaček in Jiri Novotny bosta sodila drugi polfinalni obračun Paris Saint-Germaina in Kielc, medtem ko bosta Islandca Jonas Eliasson in Anton Palsson delila pravico na prvi tekmi med Magdeburgom in Barcelono.

Na tej tekmi bodo dejavni tudi trije slovenski rokometaši. Pri Magdeburgu bo finale lovil Marko Bezjak, pri Barceloni pa Blaž Janc in Domen Makuc.

Polfinalna obračuna bosta v soboto, 17. junija, finale ter tekma za tretje mesto, ki ju bosta sodila Norvežana Lars Jorum in Havard Kleven, pa dan kasneje.

