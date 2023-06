Nekdanji selektor še tri leta na Slovanu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji selektor slovenske moške rokometne reprezentance Boris Denić bo LL Grosist Slovan vodil do leta 2026, je sporočila v minuli sezoni devetouvrščena ekipa v ligi NLB.

Denić se je v oktobra lani vrnil v domači klub po desetih letih, potem ko je nasledil Aleša Repino. Moštvo si je uspešno zagotovilo obstanek med prvoligaško elito, želja pa je zagotovo zagotoviti stabilnost in uspeh tudi v prihodnjih sezonah. Odločitev Denića ni bila zahtevna, svojemu domačemu klubu je obljubil zvestobo vsaj do leta 2026 in bo tako nadaljeval zastavljen dolgoročni projekt.

"Ljubljana je moje mesto, Slovan je moj klub. Čaka nas izjemno težka, a zanimiva sezona, vendar sem prepričan, da s skupnimi močmi lahko realiziramo zastavljeno vizijo," je dejal Denić.

Izkušeni strokovnjak je med letoma 2010 in 2015 vodil tudi slovensko člansko izbrano vrsto ter dosegel kar nekaj odmevnejših uspehov, kot je četrto mesto na svetovnem prvenstvu v Španiji 2013, trenutno pa poleg vodenja članske ekipe LL Grosist Slovan opravlja tudi funkcijo svetovalca selektorju Urošu Zormanu.

