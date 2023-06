Slovenska kapetanka v boj za evropsko krono

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Madžarska prestolnica ta konec tega tedna gosti najboljše ženske rokometne ekipe na stari celini. V zadnjih dveh sezonah so evropsko ligo prvakinj osvojile igralke norveškega Vipersa iz Kristiansanda, ki se bodo v soboto v polfinalu pomerile z madžarskim Györom slovenske reprezentantke Ane Gros. Drugi polfinalni par je Ferencvaros - Esbjerg.

V madžarski prestolnici se obeta festival vrhunskega rokometa. Mnogi strokovnjaki so že sobotno prvo polfinalno tekmo med ekipama iz Kristiansanda in Györa označili za finale pred finalom, nekoliko manj atraktiven, a nič manj razburljiv, pa bo tudi drugi madžarsko-danski polfinalni par.

V najbolj imenitnem klubskem tekmovanju na stari celini so v tej sezoni nastopile tudi igralke Krima Mercatorja. Zmagovalke lige prvakinj v letih 2001 in 2003 so morale v tekmah za preboj v četrtfinale priznati premoč tekmicam iz romunske Bukarešte. Krim je na prvi tekmi v Ljubljani premagal Rapid z 29:24, na povratni v romunski prestolnici pa izgubil s 24:30.

Liga prvakinj, polfinale

Sobota, 3. junij: