Ana Gros in kolegice odločene končati zmagoviti niz Vipersa

MVM Dome v Budimpešti - poleg Lanxess Arene v Kölnu - sodi med najbolj rokometne dvorane na svetu. Največja dvorana na Madžarskem bo drugo leto zaporedoma gostila zaključni turnir lige prvakinj, med letoma 2014 in 2021 pa ga je bližnja dvorana Laszlo Papp.

V madžarski prestolnici se obeta festival vrhunskega rokometa. Mnogi strokovnjaki so že sobotno prvo polfinalno tekmo med ekipama iz Kristiansanda in Györa označili za finale pred finalom, nekoliko manj atraktiven, a nič manj razburljiv, pa bo tudi drugi madžarsko-danski polfinalni par.

Vipers tudi po lanskem odhodu prve rokometne dame na svetu Nore Mork v danski Esbjerg ni izgubil ostrine v svoji igri. V skupinskem delu je osvojil prvo mesto, v četrtfinalu zanesljivo izločil Rapid iz Bukarešte s skupnim izidom 71:56. Pred norveško ekipo je najbolj zahtevna mednarodna tekma v tej sezoni proti imenitni zasedbi iz Györa, kjer je nosilka igra slovenska ostrostrelka Ana Gros, s 84 goli deseta strelka sezone v dosedanjem delu lige prvakinj.

