Füchse Berlin zmagovalec evropske lige

Evropska rokometna liga, naslednica pokala EHF, je v svoji tretji izvedbi dobila tretjega različnega zmagovalca. Po Magdeburgu leta 2021 in Benfici lani so se letos zmage veselili rokometaši Füchse Berlina, ki so v finalu zaključnega turnirja v Flensburgu s 36:31 (16:12) premagali španski Granollers.

Španci so pred tem v četrtfinalu in polfinalu izločili nemška kluba Flensburg in Göppingen.

Berlinčani, ki v finalu niso imeli večjih težav, z dvema večjima serijama so tekmecem ušli in tekmo mirno pripeljali do konca, so v pokalu EHF slavili že leta 2015 in 2018. Njegovega igralca Fabiana Wiedeja so razglasili za MVP finala, najboljši strelec ob 26. zmagi nemškega kluba v 41. izvedbi tekmovanja pa je bil Lasse Andersson z osmimi goli.

Berlin je tako Nemčiji zagotovil dodatno mesto v evropski ligi za sezono 2023/24.

Göppingen je zasedel tretje mesto, v malem finalu je s 33:29 (16:17) ugnal Montpellier. Jaka Malus je k zmagi Nemcev prispeval pet golov, Blaž Blagotinšek tri, za Francoze pa je bil Staš Skube natančen štirikrat.

