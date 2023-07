Strelec iz Šmarjete umrl v bolnišnici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

62-letnik se je po streljanju odpeljal domov, kjer si je skušal s strelom iz revolverja soditi sam. Težko poškodovanega so ga doma našli policisti in organizirali prevoz v bolnišnico.

62-letnik se je po streljanju odpeljal domov, kjer si je skušal s strelom iz revolverja soditi sam. Težko poškodovanega so ga doma našli policisti in organizirali prevoz v bolnišnico. Foto: PU Novo mesto

Moški, ki je v začetku julija v Šmarjeti streljal na policista in se nato s strelnim orožjem poškodoval sam, je umrl v bolnišnici, poročata Delo in Slovenske novice. 62-letnik se je poškodoval po streljanju na policista, ki sta ga pred tem med kontrolo prometa ustavila, mu zaradi alkoholiziranosti odvzela vozniško dovoljenje in prepovedala vožnjo.