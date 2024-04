Slovaki so v soboto izvolili novega predsednika države – Petra Pellegrinija. Tega je v preteklosti več revij razglasilo za najbolj seksi politika na Slovaškem. Po drugi strani pa že leta krožijo govorice, da je istospolno usmerjen, kar sam zanika. Te govorice so pred volitvami širili zlasti njegovi politični nasprotniki.

Ko je Robert Fico marca 2018 zaradi množičnih protestov odstopil z mesta predsednika vlade, je za premierja postavil takrat še svojega strankarskega kolega Petra Pellegrinija. Protesti, ki so začasno odnesli Fica, so izbruhnili zaradi naročenega umora preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka in njegove zaročenke.

Slovaški premier z italijanskim priimkom

Nesrečni novinar je tudi raziskoval povezave med italijansko mafijo, kalabrijsko 'Ndrangheto, in Fičevo oblastjo. Tako da je bila po svoje ironija, da je Fica nasledil nekdo, ki ima italijanski priimek.

Novoizvoljeni slovaški predsednik ima priimek po svojem italijanskem pradedku Leopoldu Pellegriniju, ki je v času rajnke Avstro-Ogrske prišel s trebuhom za kruhom na današnjo Slovaško (takrat je bila del ogrske polovice Habsburške monarhije, v katerem so gospodovali Madžari).

Razglasili so ga za najbolj seksi slovaškega politika

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je več revij Pellegrinija v preteklosti razglasilo za najbolj seksi politika na Slovaškem. A ker ni bil nikoli poročen in velja za zakrknjenega samca, so se pojavile govorice, da je istospolno usmerjen. Pellegrini to odločno zanika.

Pellegrini odgovorja na vprašanje, ali je istospolno usmerjen:

Zaradi domnev o njegovi spolni usmerjenosti je leta 2020 na Slovaškem izbruhnila velika medijska afera. Založnik enega najbolj branih slovaških tednikov Plus 7 dni ni hotel natisniti dela intervjuja s takratnim premierjem Pellegrinijem, kjer je ta odgovoril na vprašanje o svoji spolni usmerjenosti.

Protestni odstop urednika zaradi cenzure

Odgovorni urednik revije je zato protestno odstopil. Po navedbah založnika medija je neobjavo dela pogovora o intimnih temah zahteval premier. Obenem je urednik Plus 7 dni očital Pellegriniju dvojno moralo, saj je stranka Smer, katere člane je bil tedaj, nabirala glasove z grajami na račun ljudi, ki niso heteroseksualno usmerjeni.

Nekaj dni pred drugim krogom letošnjih slovaških predsedniških volitev je eden od njegovih političnih nasprotnikov, nekdanji premier Igor Matovič, objavil fotografije Pellegrinija na počitnicah v Italiji, ki naj bi dokazovale, da je istospolno usmerjen.

Pellegrinijev volivec: Vseeno mi je, ali je gej

A to večine slovaških volivcev ni odvrnilo od glasovanja za Pellegrinija oziroma Pelleho, kot mu tudi pravijo. Ko je novinar češkega spletnega medija Idnes na dan volitev spraševal Slovake, za koga so glasovali, Pellegrinija ali njegova protikandidata Ivana Korčoka, sta dva starejša zakonca po hipu obotavljanja povedala, da sta glasovala za Pellegrinija.

"Smešno je, kako so v kampanji poskušali blatiti Pellegrinija," je dejal moški, ki se je predstavil kot Bohumil in dodal: "Da, on je gej. Ne moti me. Korčok pa je LGBT-propagandist in tega ne maram."